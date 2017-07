El Sitgestiu programa 100 propostes protagonitzades per la música i les visites guiades

L’estiu dels Museus de Sitges omple l’agenda de diferents propostes musicals i rutes pel patrimoni, algunes de nou format. L’òpera, la clàssica i el jazz protagonitzen les propostes musicals, mentre que les rutes nocturnes pel Cau Ferrat i el Museu de Maricel, les visites guiades pel Palau de Maricel i les tres exposicions obertes actualment configuren el programa per apropar el patrimoni als visitants. El Sitgestiu es completa amb sis tallers infantils vinculats també a les propostes patrimonials de Sitges en una iniciativa conjunta de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament i de Museus de Sitges.

La recuperació dels concerts de música clàssica al Racó de la Calma i les visites nocturnes al Cau Ferrat i el Museu de Maricel –batejades amb el nom de Nits blaves als museus– són les dues novetats més rellevants del programa del Sitgestiu, que enguany canvia el seu cognom habitual (Cultural) pel de Musical.

Els concerts del Racó de la Calma pretenen reforçar el cartell cultural de Sitges a l’estiu i oferir, tant al públic local com els visitants i els turistes un programa conjunt de música de cambra i cant, que es complementa amb altres propostes, com el flamant Festival Jardins de Terramar impulsat per la Regidoria de Cultura. Els sis concerts del cicle Clàssica al Racó de la Calma recuperen l’esperit del Cicle de Concerts d’Estiu, que havia organitzat dècades enrere Joventuts Musicals i ho fa de la mà del Concurs Mirabent i Magrans, que enguany ha recuperat presència.

Per la seva part, les Nits blaves d’estiu arriben cada dimecres després de les exitoses proves pilot organitzades en les dues darreres edicions del Dia Internacional dels Museus i en la Nnit dels Museus del Penedès de l’any passat. Cada dimecres dels mesos de juliol i agost, entre les 10 de la nit i la mitjanit, els museus oferiran visites guiades per les seves sales.

Paral·lelament, el Sitgestiu inclou altres espectacles fixes en la seva programació, com els recitals els d’òpera (amb els seus dos formats: al Mirador i de Butxaca al majestuós Saló d’Or), els de jazz, les visites guiades en tres idiomes pel Palau de Maricel i els tallers infantils.

Dijous 6, a les 20 hores, es presenta el programa amb un recital al Racó de la Calma, que inclourà un tast de les diferents propostes musicals de l’estiu. L’acte té entrada lliure.