La catalana 'Brava' protagonitzada per Laia Marull arriba aquest divendres als cinemes

CARTELLERA DE CINEMA

La directora cinematogràfica Roser Aguilar estrena aquest divendres als cinemes la seva nova pel·lícula 'Brava', que ja va passar pel Festival de Màlaga, un film en el qual es pregunta, a partir d'una agressió sexual, com "sobreviure al dolor" i "què fer amb la por". 'Brava' (Setmàgic Audiovisual, TVC, Iberrota Films i TV On) és un drama molt íntim i angoixant protagonitzat per Laia Marull, Bruno Todeschini, Sergio Caballero, Emilio Gutiérrez Caba i Francesc Orella. Aquesta setmana també arriben a la gran pantalla 'El hombre del corazón de hierro' de Cédric Jimenez que te com a context la Segona Guerra Mundial; 'Llega de noche' de Trey Edward Shults és un film que es mou entre el terror i el thriller, l'actor Mark Wahlberg és el protagonista de 'Día de patriotas', i 'El pastor' dirigida per Jonathan Cenzual Burley.

La Janine, el personatge interpretat per Laia Marull a 'Breva', veu com la seva vida s'enfonsa completament en el moment que pateix una agressió sexual al metro de Barcelona i intenta fugir del seu sofriment interior escapant al tranquil poble on viu el seu pare a l'Empordà. La protagonista emprendrà a 'Brava', segons ha explicat la directora, "un viatge cap a la foscor".

Roser Aguilar ha assenyalat que el motor que va fer arrencar 'Brava' és "com sobreviure al dolor i què fer davant aquest moment fosc, complex i estrany". La directora enfoca els seus projectes a partir d'interrogants. En aquest cas, és "com sobreviure al dolor". A 'Brava' la directora presenta una noia amb una vida aparentment estable, confortable i feliç que pateix una agressió al metro i "com això la fa trontollar". Un dels temes del film, ha afegit, és "què fer amb el món que estem vivim i la por i si val la pena tancar-se i aïllar-se". Segons Aguilar, aquesta persona "no sap com reaccionar i fa un viatge a la foscor".

Aguilar ha indicat que el viatge que realitza la protagonista després de l'agressió és quedar-se bloquejada, ja que pateix un xoc posttraumàtic. "En el cas de les agressions sexuals, el 80% de les dones no ho denuncien, per tant una cosa és el que ens agradaria que fos i una altra el què passa. El personatge primer no sap què ha de fer i li costa molt saber demanar ajuda", ha recalcat. En aquest punt, fuig i busca refugi amb el seu pare que viu a l'Empordà. Tot i això, no aconsegueix resoldre res i s'introdueix "en un espiral autodestructiu".

'El pastor'

Aquesta setmana arriba a la gran pantalla l'espanyola 'El pastor' dirigida per Jonathan Cenzual Burley, un drama protagonitzat Miguel Martín, Alfonso Mendiguchia, Juan Luis Sara, Maribel Iglesias y Mayte Iglesias. Anselmo és el protagonista d'aquesta història, un home de mitjana edat que viu de forma modesta amb el seu gos Pillo i les seves ovelles en un poble de l'interior d'Espanya. Una empresa constructora intenta comprar les seves terres per edificar-hi un centre comercial, però ell s'hi nega rotundament. Tot i això, l'avarícia dels veïns confronta els ideals del pastor i propicia un enfrontament aparentment inevitable.

S'estrena aquest divendres 'The Love witch', un film que es va poder veure en la darrera edició del Festival de cinema de Sitges. Dirigida per Anna Biller i protagonitzada per Samantha Robinson, el film tracta sobre una jove bruixa està entestada a trobar l'amor a base de conjurs i beuratges que li permetin seduir qualsevol. Trobarà l'home dels seus somnis, però el seu desig es convertirà en desesperació i en bogeria. 'The Love Witch' explora les fantasies femenines amb una proposta visual que homenatja els thrillers en Technicolor dels 60.

També es va veure a Sitges 2016, 'Prevenge' d'Alice Lowe amb Kate Dickie, Jo Hartley, Gemma Whelan, Alice Lowe, Kayvan Novak i Tom Davis. L'anglesa, que es mou entre la comèdia i el terror, tracta sobre Widow Ruth, una dona embarassada de set mesos, que creu que el nen que porta dins la guia per a que mati gent. La mare intentarà ocultar el seu instint assassí de cara al públic.

Des de Suècia i de la mà del director Tomasz Wasilewski, s'estrena 'Estados unidos del amor' ('Zjednoczone stany milosci'). Un film que retrata quatre dones, aparentment felices, que decideixen que ha arribat el moment d'acabar amb la repressió sexual, amb els seus amors insatisfets i canviar de vida.

Mathias i Alexia són parella des de fa anys, però ell inicia una aventura amb la Juliette, una organitzadora de bodes. Alexia descobreix una targeta de visita de la Juliette a la butxaca del Mathias, i dona per fet que la seva intenció es demanar-li matrimoni. Per aquest motiu, comença a organitzar ella mateixa la boda. El Mathias però intentarà frenar per tots els mitjans aquest matrimoni. Aquest és l'argument de la cinta francesa 'La wedding planner' dirigida per Reem Kherici i interpretada per ell mateix i Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton, Sylvie Testud , François-Xavier Demaison y Chantal Lauby. El film es va poder veure en la primera edició del BCN Film Fest.

'El hombre del corazón de hierro'

També és francesa, però amb una temàtica completament diferent 'El hombre del corazón de hierro' de Cédric Jimenez que te com a context la Segona Guerra Mundial. L'any 1942 un grup xec de la resistència elabora un pla per assassinar al més despietat dels líders nazis: Reinhard Heidrych. Per això envia a dos joves soldats a Praga per a complir amb aquesta arriscada missió. Formen el repartiment: Kosha Engler, Barry Atsma, Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O'Connell, Mia Wasikowska, Jack Reynor, Geoff Bell i Volker Bruch.

El cineasta Edgar Wright és el director de la pel·lícula d'acció 'Baby Driver'. Amb un important repartiment format per Ansel Elgort, Lily James, Jamie Foxx, Jon Hamm, Kevin Spacey i Jon Bernthal, 'Baby driver' té com a protagonista a un jove conductor d'una banda d'atracadors que es veu obligat a fugir després de participar d'un cop fallit.

'Llega de noche'

'Llega de noche' de Trey Edward Shults, protagonitzada per Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott, Carmen Ejogo i Kelvin Harrison Jr., tracta sobre un pare que viu en una casa de fusta amb la seva esposa Sarah i el seu fill Travis, i que no es frenarà davant res per a protegir la seva família d'una presència maleïda que els atemoreix des de l'exterior de casa seva.

La finlandesa 'Tom de Finlandia' dirigida per Dome Karukoski retrata la vida de l'artista finlandès Touko Laaksonen, més conegut com Tom of Finland. Un oficial que va ser condecorat a la Segona Guerra Mundial i va tornar a Finlàndia como un heroi. Tot i això, a l'arribar a Hèlsinki és perseguit per la seva homosexualitat. Touko va sofrir la homofòbia i va ser pressionat per casar-se amb una dona i va trobar refugi només en l'art i més en concret amb els dibuixos homoeròtics.

L'actor Mark Wahlberg és el protagonista de 'Día de patriotas' de Peter Berg. Walhlberg es posa a la pell d'Ed Davis, comissari de la Policia de Boston, que haurà d'investigar els esdeveniment de la Marató de Boston, l'any 2013, quan l'explosió de varies bombes va provocar un elevat nombre de víctimes. El film també es va poder veure al BCN Film Fest d'aquest any.