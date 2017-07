L’exposició de Ramon Casas arriba a Mallorca per tancar els actes del 150 aniversari del seu naixement

Després d’haver rebut 38.000 visitants al Museu de Maricel i 119.000 al CaixaForum de Madrid, l’exposició Ramon Casas, la modernitat anhelada arriba a Palma de Mallorca, on es va inaugurar ahir dimecres i hi serà fins el 22 d’octubre. Es tracta de la tercera i darrera parada d’una mostra que, amb diferents formats i dimensions, haurà estat gairebé un any oberta i que ha permès donar a conèixer l’obra de l’artista modernista i el seu temps.

Ramon Casas, la modernitat anhelada exposa al CaixaForum de Palma de Mallorca en aquesta ocasió amb 88 peces, entre les quals hi ha obres del pintor en diversos suports, com la pintura, el dibuix i el cartell. S’uneixen a aquestes 88 obres un grup de 40 fotografies d’època que ajuden a emmarcar la seva obra dins el context social i cultural del període en què va viure. Entre les obres, en destaca un nombrós grup procedent de col·leccions privades, així com préstecs de museus catalans, espanyols i estrangers com el Museu de Belles Arts de Bordeus, el Museu Picasso de Barcelona, el Museu de Belles Arts de Bilbao, el Museu de Belles Arts de Còrdova o el Cau Ferrat i el Museu de Maricel, entre d’altres.

Les fotografies de Frederic Ballell, Antoni i Josep Esplugas, entre d’altres, enriqueixen el recorregut i permeten entendre l’existència d’interessos compartits entre la pintura i la fotografia. De la mateixa manera, tot aquest material també ens apropa a la influència formal i compositiva que la fotografia va exercir sobre l’obra de Casas. Els enquadraments, els punts de vista i les visions aèries són alguns dels préstecs que va incorporar el pintor.

Ala inauguració d’ahir a Palma va intervenir la directora de Museus de Sitges i comissària de l’Any Ramon Casas, Vinyet Panyella, i el cap de Col·leccions de Museus de Sitges, Ignasi Domènech, que juntament amb Francesc Quílez n’és el comissari. Tots dos van ressaltar el paper rellevant de Cassa en l’art català del tombant de segle i la projecció a la seva figura que hi ha portat la commemoració del 150 aniversari del seu naixement. El proper 28 de juliol, s’inaugura la darrera mostra de l’Any Ramon Cassa, Catalunya en carro, al Museu de la Vida Rural, a l’Espluga de Francolí.

Igual que a Sitges i Madrid, Ramon Casas, la modernitat anhelada a Palma està organitzada per Museus de Sitges, l’Obra Social “La Caixa” i el Museu Nacional d’Art de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sitges, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. La mostra es podrà veure fins el 22 d’octubre.