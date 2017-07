Àngels Gonyalons: 'La paraula m’enamora i és música, i la poesia la seva forma més elevada'

La Festa de la Poesia de Sitges, que arriba a l’11ena edició, és la perfecte combinació entre homenatge i celebració, un elogi a la poesia, als poetes i les poetes que fan d’ella una virtut, un prodigi i un una cita ineludible amb les lletres. Enguany, Josep Checa, Marc Romera, Tomàs Arias, Begonya Pozo, Laura López. Maria Antònia Massanet i la cordovesa Concha García, són els protagonistes, del 7 al 9 de juliol, d’una gran festa literària. La seva obra, els seus poemes i tot el seu univers, es veurà homenatjat, per una diversitat d’activitats, entre elles, el concert personalitzat. Tota una tradició dins de la Festa de la Poesia, en que els poetes, gaudiran d’un protagonisme particular, que al mateix temps, permet al públic desvetllar alguns misteris de la bellesa inspiradora, de la tendresa de la seva solitud, o senzillament un acompanyament a les músiques de les seves vides.

Àngels Gonyalons és la convidada, en aquesta edició dels concerts personalitzats, per a deixar anar tota la seva passió i la seva creativitat en la dedicació als poetes, al costat de la pianista Elsa Perches. “Mai havia fet res semblant, tot i que he fet coses sempre fora de l’habitual i m’agrada el risc i el repte”, comenta Gonyalons, sense poder avançar-nos res, d’un treball, que és tota una sorpresa.

Això sí, ens explica com ha arribat fins aquí. “L’amic i company de musicals, en Pinyu- en referència al bateria sitgetà Pinyu Martí- va ser qui em va llançar la proposta i estic encantada amb l’experiència”.

De fet, Pinyu Martí, va ser un dels músics participants en l’edició anterior de la Festa de la Poesia, dins dels mateixos concerts personalitzats. Cèlia Sànchez-Mústich, directora de la Festa de la Poesia, al costat del també poeta, Joan Duran, explica que el lligam i la implicació d’en Pinyu Martí, és el que ha facilitat comptar enguany amb Àngels Gonyalons.

Per a la cantant, “és una responsabilitat i un risc estimulant, un regal als poetes, arriscat perquè hi busques el reflex dels vincles, del tarannà”. Sense dubte és un exercici elaborat, que requereix treball i creativitat, imaginació i al mateix temps seguir l’esquema dels desitjos dels autors, “per aconseguir que els plagui i ens plagui”, afegeix Gonyalons.

Poesia i cançó “no són un binomi, són complementàries i m’hi trobo molt afí i vinculada amb l’experiència”, reafirma la cantant catalana, que coneix Sitges i es mostra emocionada de participar en la Festa de la Poesia d’enguany. “Ai, ai, ai... no vull ni pensar què els hi semblarà”, deixa anar amb un somriure neguitós però emotiu. A més, Gonyalons llança una lloança als organitzadors, per celebrar un acte de reivindicació de la poesia, tan necessari. “La paraula m’enamora i és música, i la poesia la seva forma més elevada”, declara, la vuitena protagonista, al costat dels poetes, de l’acte de cloenda del dissabte 8 de juliol, en que interpretarà diferents cançons dedicades a cada un d’ells.

Benvinguda, poesia.

La Festa de la Poesia, arrenca, com és tradició, amb la rebuda als poetes a la plaça de Eduard Maristany, i tot seguit, una cercavila, amenitzada per la Suburband i amb diferents aturades en espais assenyalats, que serviran per a la presentació dels poetes, tant de la seva obra, ja que es farà lectura de diferents poemes, com de la seva persona, ja que serà tota una celebració al seu voltant.

A la nit, al Racó de la Calma i haurà l’actuació d’entrecreuades generacions de poetes. El dissabte al matí, els poetes gaudiran dels seus plaers triats, abans del Dinar dels Poetes, al que es pot assistir adquirint el tiquet abans del dijous 6 de juliol a la Societat Recreativa El Retiro de Sitges; un dinar que inclou diferents activitats i acompanyaments musicals i artístics.

Per la tarda al Palau Maricel, tindrà lloc “La Captura d’Ànimes”, un espectacle basat en la vida i personalitat dels set poetes convidats, que compta amb l’actuació de la companyia sitgetana ‘La Tija’ de titelles i ombres xineses, entre altres sorpreses.

En la cloenda, el mateix dissabte, a partir de dos quarts d’onze de la nit, als Jardins del Retiro, els poetes recitaran els seus poemes i Àngels Gonyalons i Elsa Perches actuaran en el marc dels concerts personalitzats, amb la intervenció també, d’Eli Gras.

Finalment, el diumenge, una ruta pels aparadors, que evidencia la implicació local amb la Festa de la Poesia, i ‘Els poetes a casa, un especial vermut amb sorpresa d’ubicació enguany, tanquen un programa ampli, divers i especialment dissenyat pel gaudi dels protagonistes, de participants i de públic.

Més informació i programa complert: http://festapoesiasitges.cat/