El Museu Pau Casals estrena el "Mar de Sons i Vi" a la programació d'estiu

Un any més arriben les activitats d’estiu al Museu Pau Casals, com sempre pensades per a tots els públics i amb la clara voluntat d’acostar el museu, no només als turistes que ens visiten durant la temporada estiuenca, sinó també els residents de la comarca i rodalies que encara no coneixen el museu o que el volen visitar d’una manera diferent a l’habitual.

A partir del dia 21 de juliol i fins el dia 1 de setembre cada divendres a les 20h el museu organitza una activitat. Els divendres dia 4,11,18 d’agost i 1 de setembre, les exitoses visites teatralitzades amb el Ramon, pescador de la platja de Sant Salvador, i la Maria, la minyona de la Vil·la Casals. Una visita pensada per tots els públics que ens apropa a la història de Sant Salvador i a la vida més quotidiana de Pau Casals i que acaba al jardí del museu amb una copa de cava Jané Ventura.

Els divendres dia 21 de juliol i 25 d’agost la nova activitat “Mar de Sons i Vi”, que comença amb la visita al museu i acaba al jardí fent un tast de vins DO Penedès dels cellers Avgvstvs Fòrvm i Jané Ventura, tot escoltant una petita audició de violoncel, instrument icona del músic català.

El divendres 28 de juliol a les 20h, serà el torn de l’orquestra de joves de “Vozes”, una orquestra simfònica formada per una vuitantena de nois i noies que oferirà un concert al jardí del museu i que serà sens dubte un dels plats forts de les activitats d’estiu d’enguany. El projecte “Vozes, música para la integración”, dirigit pel músic veneçolà Pablo González neix l’any 2004 al barri de Gràcia de Barcelona amb la voluntat de donar una oportunitat musical a nens i nenes fills de famílies amb pocs recursos econòmics, inspirant-se en el famós Sistema Nacional d’Orquestres Juvenils i Infantils de Venezuela, un projecte d’alfabetització musical en el qual es va formar el mateix director.

Continuen també aquest estiu els exitosos maridatges musicals als jardins del museu, amb el col·lectiu de productors i cuiners Terra i Taula i l’associació Músics del Baix Penedès, que tornaran a ser els encarregats de portar la batuta en aquesta experiència gastronòmica i musical amb la voluntat de sorprendre els assistents amb un joc de sabors, aromes i música. Els maridatges tindran lloc el dijous dia 27 de juliol i el dijous dia 3 d’agost a les 20h.

Una altra de les activitats destacades i habituals de la programació estiuenca del museu és el cicle “Música als Jardins”, que enguany arriba ja a la seva vuitena edició. Els jardins del museu es tornaran a omplir de música cada dissabte d’agost a les 19:30h. amb un total de quatre formacions musicals: Kebyart Ensemble, Vèrtex, Alma Cello Quartet i Quintet.Cat. L’entrada és gratuïta i no cal fer reserva prèvia.

A més a més, el divendres dia 21 de juliol a les 19h. tindrà lloc a la Sala Polivalent la inauguració de l’exposició temporal “L’expressió de la pau en l’obra de Ramon Llovet (1917-1987)”, que es podrà visitar gratuïtament fins el 27 d’agost dins l’horari d’obertura del museu.

Totes les activitats, exceptuant els concerts del Cicle “Música als Jardins” i l’exposició temporal, tenen places limitades i requereixen fer reserva prèvia trucant al telèfon 977.684276 o a través del c/e museu@paucasals.org.