Els Bordegassos segueixen sumant quatres de vuit, ara a Esparreguera

El quatre de vuit s’ha convertit definitivament en el castell franquícia dels Bordegassos de Vilanova. Aquest dissabte a la tarda, a la Festa Major d’Esparreguera, els castellers vilanovins es van apuntar el quart quatre de vuit descarregat de la temporada. Un castell amb més rotacions que mai, que consolidava les que ja s’havien fet anteriorment i n’introduïa de noves. La colla de Vilanova no només té el quatre de vuit apamat, sinó que té alternatives a tots els pisos perquè no hi hagi cap peça imprescindible. Els de la camisa groc terrós també van descarregar la torre de set, amb un canvi a terços respecte les anteriors.

Justament la torre de set va ser el castell de sortida, després d’entrar a plaça amb un pilar de quatre caminant. La torre va ser una mica més treballada del que es podia esperar, malgrat que en tot moment va estar dominada. Amb aquesta els Bordegassos ja n’han completat quatre a plaça, tot i que a assaig cada setmana n’acostumen a descarregar un parell. Acabar de polir-la és un dels grans reptes de la colla per a les properes tres setmanes, amb la vista posada a la possibilitat de dur la torre de vuit a plaça per festa major. La feina de folre també ha avançat molt. Divendres, a l’assaig, els Bordegassos van completar la torre de set amb folre, traient el pis de quints de la que seria la de vuit.

A segona ronda arribava el torn del quatre de vuit. No era un quatre més, ja que les rotacions anaven més enllà que mai. S’hi estrenava una quint, Sara Virgil, i en aquell mateix pis no hi anava la quint més veterana. També era el primer que descarregarien aquesta temporada un dels terços i una de les quarts. El quatre es va agafar bé de mides, després d’un peu desmuntat que estava massa obert. El castell va pujar amb decisió i, tot i que el ritme va ser una mica més lent que l’anterior, va mantenir les formes en tot moment i es va carregar amb comoditat. La descarregada també va ser còmoda i serena. El quatre de vuit ja no té cap secret per als Bordegassos, que aquest cop, a més, el van portar fora de casa amb quatre cordons propis de pinya. No només hi havia estrenes al tronc. També s’hi estrenava un baix i diversos castellers de pinya, entre ells un primeres mans.

Per completar la diada els Bordegassos van descarregar un còmode quatre de set amb l’agulla que va servir per estrenar una quart, Judit Forcada. El pilar de cinc i tres pilars de quatre simultanis van tancar una diada que es va allargar fins ben entrat al vespre, ja que va començar amb gairebé mitja hora de retard.

A plaça també hi havia els Castellers d’Esparreguera, que van descarregar el quatre de set amb l’agulla, el cinc de set i el tres de set, aquest darrer després d’un intent desmuntat de tres de set amb l’agulla. Van acabar amb el pilar de cinc per sota i un pilar de quatre al balcó. Els Moixiganguers d’Igualada, que venien de fer un triplet de vuit el diumenge anterior, van desplaçar pocs efectius i es van haver de conformar amb el tres de set, el quatre de set amb l’agulla, el quatre de set i dos pilars de quatre.

La setmana vinent, festes majors del Centre Vila i Calafell

Les properes actuacions dels Bordegassos seran dissabte 15 de juliol a la tarda a Vilanova, a la Festa Major del Centre Vila, i diumenge 16 al migdia a la Festa Major de Calafell. Dues oportunitats més per seguir rodant grans castells i fins i tot estrenar-ne.