La Societat l’Aliança presenta el projecte d’obres i d’activitats per a Cubelles

La directiva de la Societat Recreativa l'Aliança ja ha formalitzat el lliurament dels projectes d'obra i d'activitats del nou cafè-teatre de la centenària entitat cultural. El passat 4 de juliol va presentar en societat el projecte de rehabilitació, les obres del qual podrien iniciar-se el mes de setembre. L'Alcaldessa, Rosa Fonoll, va obrir un acte que va comptar amb la presència del vicepresident de la Diputació de Barcelona, Marc Castells. A l'acte, a més del president de l'Aliança, Robert Monzonís, i l'arquitecte, van ser presents els regidors de Cultura i Patrimoni, Ester Pérez i José Manuel Ardila, bona part del consistori, ex alcaldes i alcaldesses, l'ex conseller de Sanitat, Boi Ruiz (estiuejant de la Vila), el diputat de Turisme i alcalde de Sitges, Miquel Forns, i el diputat vilanoví a Madrid, Carles Campuzano.



Segons l’arquitecte responsable del treball, la qüestió més determinant està relacionada amb la prevenció d’incendis i la seguretat de la infraestructura. En sobrepassar-se l’aforament de 100 persones, l’edifici ha de disposar de dues sortides d’evacuació, de manera que tècnicament s’han hagut de buscar fórmules que adaptin el compliment de la normativa amb les peculiaritats d’un espai centenari. Prèviament a la presentació formal, l’Aliança ja havia fet arribar informalment la seva proposta als responsables del cos de Bombers, que haurien vist amb bons ulls la solució plantejada per l’associació.



El projecte presentat al departament de Serveis Tècnics municipal preveu un aforament màxim a tot l’edifici de 380 persones i un volum acústic limitat als 85 decibels. A més els responsables de l’Aliança han ultimat el projecte bàsic en què es basarà l’obra de reforma de la seu social de l’entitat. Segons el nou calendari confegit per la junta de l’associació, les obres podrien començar els primers dies de setembre i, en cas que no es produeixin contratemps, s’enllestirien dins del primer trimestre del 2018.



La complexitat del projecte i els requeriments tècnics que emanen d’una obra d’aquesta envergadura han fet endarrerir en un parell de mesos els càlculs inicials dels rectors de l’Aliança.