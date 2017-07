L'actor Quim Masferrer serà guia per un dia del Centre d’Interpetació de l’Aigua de Torrelavit

L’Ajuntament de Torrelavit i el Centre d’Interpretació de l’Aigua (CdIAT) han preparat una gran festa que servirà per inaugurar oficialment el CdIAT, que va obrir les portes el passat mes d’octubre. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa i el director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Octavi Bono, acompanyats per l’alcalde de Torrelavit, Ramon Riera, presidiran l’acte d’inauguració que serà el proper dijous, 20 de juliol, a partir de les 18:00 hores a la sala d’actes del Casal de Cultura.

La festa inaugural, però, anirà molt més enllà. L’actor Quim Masferrer, a més de fer de mestre de cerimònies durant l’acte oficial, a la sala d’actes del Casal de Cultura, seguidament, serà com un guia més del Centre d’Interpretació de l’Aigua i conduirà a tots els assistents en una visita guiada per diferents espais de Torrelavit.

Així doncs, durant una hora, Quim Masferrer, entrevistarà diferents persones vinculades amb la història, el comerç, el medi ambient i la cultura de Torrelavit en els principals punts turístics del poble de Torrelavit i en un tram del Camí del Riu. Serà tot un itinerari obert als torrelavitencs, gent de la comarca, operadors turístics així com persones interessades en saber-ne més sobre Torrelavit, el seu patrimoni i la seva relació amb el Riu. Després del recorregut, la visita finalitzarà al Centre d’Interpretació de l’Aigua, on Masferrer farà un monòleg final i hi haurà un refrigeri amb productes i vins de cellers i comerciants de Torrelavit.

Com ha explicat l’alcade, Ramon Riera, durant la roda de premsa que ha tingut lloc avui, a la seu d’Enoturisme Penedès, a Vilafranca, “el CdIAT no és només un espai on preservar la memòria, sinó que també un punt dinamitzador per a crear ocupació i enriquir el teixit comercial gràcies a les visites que es reben”. I ha remarcat que “aquesta inauguració serà un acte popular, on s’espera la visita de persones d’arreu de la comarca, però alhora prescriptors que valorin de forma positiva tota l’oferta turística que estem generant al municipi gràcies al CdIAT”.

8 mesos mostrant la relació del Riudebitlles amb el Penedès

El passat 29 d’octubre va obrir les portes per primer cop el Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit. Es tracta d’un espai on el visitant pot descobrir l’estreta relació que hi ha entre el Riudebitlles, amb els seus afluents, i la història i el paisatge de Torrelavit. Es mostra la importància que ha tingut el riu en la vida del poble i de tota la conca del riu i l’ús que s’ha fet de l’aigua en l’àmbit domèstic, gràcies a les fonts i safareigs; en el regadiu, mitjançant pous, rescloses i canals, i en l’àmbit industrial, amb la construcció de dotze molins paperers que des del s. XVII fins el s. XX van fer de Torrelavit un important centre industrial paperer.

Des de la seva obertura, han passat pel CdIAT unes 2000 persones, majoritàriament provinents de l’Alt Penedès, Barcelona ciutat, Vallès, Garraf i l’Anoia. Com ha explicat l’alcalde, Ramon Riera, “la voluntat és incrementar les visites amb persones de les comarques del voltant i de l’àmbit català”.

Visites i tallers

El Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit està obert dissabtes, diumenges i festius i es fan tres visites diàries (10:30, 12:00 i 13:30). Entre setmana es duen a terme visites concertades. L’espai està gestionat per la Fundació Mas Albornà, una organització de l’Alt Penedès que té com objectiu la integració social i laboral de les persones amb discapacitat, trastorn mental i risc d’exclusió.

Els guies són de la Fundació Mas Albornà i s’ofereixen tres tipus de visites que es poden combinar entre elles:

Visita al CdIAT, que és una visita guiada pel centre on s’explica la relació entre el Riudebitlles i el municipi i la petjada que ha deixat en el passat, present i futur del municipi.

Visita als safareigs, per conèixer els antics safareigs públics de Torrelavit i l’art de fer bugada tot recorrent el riu. També es fa un recorregut pel carrer Major i alguns atractius patrimonials del municipi.

Visita a Torrelavit, itinerari pel carrer major, l’església de Sant Marçal, per tal de conèixer la història local i algunes anècdotes.

Properament es duran a terme tallers per complementar l’oferta de visites del CdIAT, adreçats a tots els públic i relacionats amb el paper de l’aigua i el passat paperer de Torrelavit. Serà un Taller de paper reciclat, on a partir de paper de diari, es reciclarà i es convertirà de nou en un full de paper, i també s’estan treballant noves propostes com tallers de papiroflèxia, de paperines, etc.

Botiga i aliances amb comerços i cellers

El CdIAT té una petita botiga on es poden trobar vins dels cellers del municipi, així com productes relacionats amb el paper. Una de les novetats és que properament també hi haurà tota una línia de merchandising del CdIAT, confeccionada i serigrafiada artesanalment a l’Atelier de serigrafia i confecció de Mas Albornà. Seran samarretes, postals, davantal, bossa de pa/coca, que posen en valor la marca de Torrelavit.

També s’engega la campanya ‘Torrelavit tasta’l’, tots els visitants del CdIAT rebran un val amb diferents promocions pels comerços i restaurants de Torrelavit. Com ha explicat Riera, “amb aquest tiquet promovem que el visitant també conegui els comerços i els productes que elaboren i dinamitzar també el sector comercial del municipi”.

D’altra banda, s’està treballant amb diferents cellers del municipi així com els comerços per tal d’oferir visites combinades del CdIAT així com activitats conjuntes.

Promoció i punt d’informació turística

El CdIAT ha estrenat una nova pàgina web que serà pública el mateix dia 20 de juliol, i també, al pertànyer a la xarxa Enoturisme Penedès, té presència en aquesta web i és un dels seus canals de venda.

D’altra banda, el El CdiAT forma part del programa de “Punt d’Informació Turística” gestionat des d’Enoturisme Penedès amb el suport de la Diputació de Barcelona. Es tracta de 5 trobades formatives a través de les quals, posteriorment, el CdIAT ha rebut l’acreditació com a Punt d’informació turística, la qual distingeix la preparació del centre per a atendre els visitants i el seu coneixement del territori.