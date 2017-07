Blanca Benítez, autora del cartell de la Festa Major de Sitges

La Festa Major de Sitges ja escalfa motors, a menys de dos mesos de la seva celebració. I ho ha fet desvetllant els seus noms protagonistes, en l’acte celebrat dissabte a les terrasses del Miramar.

L’artista sitgetana Blanca Benítez és l’autora del cartell de la Festa Major, essent escollida per votació popular, amb un 25% dels vots, entre 12 cartells i 700 votacions. El segon cartell més votat ha estat el de Núria Mitjans i el tercer Lluís Chacón. El cartell de Blanca Benítez té com a imatge principal la Moixiganga i en un segon terme el Gegant cristià i els dimonis. Aquest és el segon cop que Blanca Benítez és l’autora del cartell de la Festa Major desprès de l’any 2007, quan també havia escollit aquest ball com a motiu. Blanca Benítez comenta que “volia una imatge principal, i una tenia que ser la de la Moixiganga, però també hi havien de ser altres imatges que representin els balls. Vaig pensar en el Gegant cristià i les colles de foc”. La regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau destaca del cartell “la seva gran vessant artística” i el president de la Comissió de la Festa Major, Cisco Arbonés, afirma que “és una bella mirada en aquarel·la d’una certa intensitat de la festa”.



Les Veïnes, pregoneres de la Festa Major

Per primera vegada el Pregó de la Festa Major es farà a tres veus, amb el grup de teatre les Veïnes, integrat per Loreto Baqués, Mariona Gens i Anna Mataró. Com destaca Cisco Arbonés “faran un pregó molt fresc i una gran crida a la Festa”. Per primer cop el pregó serà retransmès en directe, en una pantalla gran, a la zona de la Fragata, a les Barraques, perquè el màxim nombre de persones el puguin veure. El Pregó se celebrarà el proper 19 d’agost, a la Plaça de l’Ajuntament, davant l’estàtua del Dr. Robert.



Ramon Soler i Immaculada Almiñana, pendonistes de Sant Bartomeu i Santa Tecla

Ramon Soler serà el pendonista de la Festa Major de Sant Bartomeu, un fet que acompanya la seva gran trajectòria vinculada amb la Festa Major, on ha participat en diferents balls i ha presidit la Comissió Municipal. Ramon Soler tindrà com a cordonistes a Jordi Cubillos, Josep Maria Rosés, Josep Gràcia i Àngel Lorenzo.

Immaculada Almiñana serà la pendonista de Santa Tecla i tindrà com a cordonistes a Anton Llop i Carmen Almiñana.

Respecte als dos pendonistes, Ciscu Arbonés recorda que “són dues persones que viuen i estimen molt la Festa Major”, mentre que Rosa Tubau destaca de Ramon Soler “la seva vinculació tan estreta amb la Festa Major en diferents etapes” i de Immaculada Almiñana “la seva gran humanitat” i el fet que “li hem d’agrair que hagi acceptat ser pendonista”.

Finalment, Rosa Tubau va recordar el fet que en l’any 2016 la Generalitat va declarar Sant Bartomeu i Santa Tecla com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional, un fet que mostra “el nivell excel·lent que tenim i que hem de continuar preservant”.