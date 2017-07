Arrenca el 37è Festival de Música Pau Casals aquest dijous amb el violoncel·lista Alban Gerhardt

La 37a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals comença aquest proper dijous 13 de juliol, a les 20.30h, amb el concert inaugural a càrrec del violoncel·lista Alban Gerhardt i el pianista Steven Osborne. Enguany, l'Auditori Pau Casals i l’Ajuntament del Vendrell, amb la col·laboració de la Fundació Pau Casals, han volgut donar un nou impuls i més notorietat internacional al Festival dedicat al gran violoncel·lista català amb una nova edició que, del 13 al 24 de juliol, presenta una programació més ambiciosa que mai. Així, el festival d’enguany inclou set concerts dedicats als compositors més estimats per Casals amb diversos músics que van ser propers al Mestre o que en són hereus de manera indirecta.



El primer dels concerts porta per títol “De Bach a Xostakóvitx!” i estarà protagonitzat per Alban Gerhardt (violoncel) i Steven Osborne (piano). El començaran, precisament, amb la Suite número 6 per a violoncel sol de J.S.Bach, considerada com la més difícil de totes. Seguiran els Estudis-Taules Op.39 nº1 a 5 de R.Rachmaninoff; la Sonata per a violoncel i piano de C.Debussy i acabarà amb la Sonata Op.40 de D.Xostakóvitx. El lligam entre els altres compositors presents en el programa és la seva admiració comuna per Bach: Rakhmàninov el va transcriure, Debussy s’extasiava davant la seva música i Xostakóvitx el va agafar com a model.

Divendres 14 de juliol, a les 22h, i dins de la programació del FIMPC, es projectarà a la Plaça del Tívoli, la tv movie Casals: la força d’un silenci, dirigida per Manel Huerga i protagonitzada per Joan Pera, Nao Albet, Carme Sansa i Marc Cartes. Casals, la força d’un silenci està situada a mitjans dels anys quaranta, època en la qual Pau Casals era considerat el millor músic del moment. Exiliat a Prada de Conflent, intenta ajudar les famílies republicanes amb necessitats, protegint-se sovint de la Gestapo, que controla la zona. El mestre, decidit a no tornar a tocar en públic mentre Franco continuï al poder i les potències les potències occidentals no es decideixin a forçar-ne la caiguda.

El 37è FIMPC continuarà dissabte 15 de juliol, a les 20.30h, amb el concert “Bach? Quin temperament més volcànic!”, que anirà a càrrec de la violonista Amandine Beyer i el seu conjunt And Gli Incogniti interpretaran tres obres mestres de Bach que Pau Casals apreciava especialment, el Violin Concerto BWV 1041, la Second Orchestral Suite BWV 1067 i el Concert de Brandenburg núm. 5, així com dos concerts virtuosos de Vivaldi.

Diumenge 16 de juliol, també a les 20.30h, el Festival Pau Casals seguirà amb “La plenitud del violí romàntic”, un concert a càrrec de Renaud Capuçon, violí i Guillaume Bellom, piano. Interpretaran el Rondo brillant en Si menor, D. 895 F. Schubert (1797-1828), la Sonata per a violí i piano No. 7 L.v. Beethoven en Do menor, Op. 30 n° 2 i la Sonata per a violí i piano R. Strauss en Mi bemoll, Op. 18. Capuçon dedica aquest programa a la memòria de Casals, però també a la d’Isaac Stern, que va ser el seu mestre i del qual avui conserva el violí. Stern havia estat molt proper a Casals, però no havia pogut complir la promesa de tocar a l’Auditori del Vendrell.