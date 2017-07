El Jurat Carnet Jove de Sitges s’internacionalitza pel 50è aniversari i incorporarà joves europeus

Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i l’Agència Catalana de la Joventut han signat un acord de compromís per als propers quatre anys, amb l’objectiu d’apropar el certamen als més joves. En el conveni signat a Sitges aquest dimarts, 11 de juliol, s’hi estableixen accions específiques que es vehiculen a través del Carnet Jove de Catalunya.

Com cada any, ja està en marxa la selecció dels membres del Jurat Carnet Jove, que es donarà a conèixer entre el 4 i el 8 de setembre. Els titulars més cinèfils tenen l’oportunitat de viure el Festival des de dins, formant part d’un jurat oficial de Sitges. En aquesta edició, amb motiu del 50è aniversari del Festival, el Jurat Carnet Jove s’internacionalitza amb la incorporació de dos components, titulars d’altres carnets joves europeus. Per tant, enguany el jurat estarà format per set joves: cinc titulars del Carnet Jove de Calalunya, més dos europeus.

A Sitges 2017 es celebrarà una Experiència Carnet Jove Connecta’t al Sitges Film Festival, que es realitzarà en el marc del certamen amb l’objectiu d’acostar actors i directors als seus espectadors més fidels a través d’una trobada tipus Meet & Greet. En total, quatre joves titulars, amb acompanyant, en podran prendre part.

El Festival també ofereix diversos avantatges als titulars del Carnet Jove, que poden gaudir tant catalans com europeus. Un descompte del 20% en la compra d’entrades per a qualsevol sessió del Festival, tant a través de la venda anticipada com a les taquilles del Festival (excepte inauguració, cloenda, maratons de l’últim dia, localitat numerada, Abonaments, Packs i Butaca VIP). I també descomptes del 50% en la compra d’entrades per a sessions determinades del Festival (les sessions particulars s’informaran a través del web del Carnet Jove).

Els titulars també podran adquirir l’abonament especial Pack Carnet Jove amb preu reduït, que inclou cinc entrades a escollir de qualsevol secció, franja horària i sala, segons disponibilitat.