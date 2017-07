Vilanova prepara el primer aniversari de l'Espai Far

El 16 de juliol de 2016 es va inaugurar l'Espai Far, el nou museu de Vilanova i la Geltrú. I per commemorar aquesta efemèride, s'han programat diverses activitats des de diumenge 16 fins dissabte 22. Així, aquest diumenge hi haurà jornada de portes obertes de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A més, les persones que també celebrin l'aniversari el dia 16 de juliol i visitin el museu aquell dia, rebran un petit obsequi.

A les 18.30 h es farà una sessió de contes vora el mar, amb el conte "Paolo i la reina del mar", a càrrec de Jordina Biosca.

Dimarts 18 de juliol, a les 19 h, es farà una visita comentada a l'Espai Far, amb places limitades.

Dimecres 19, a les 15 h, visita gratuïta a la llotja, també amb places limitades i amb reserva prèvia.

Divendres 21, a les 21 h, visita nocturna a l'Espai Far amb copa de cava i música amb el grup Associació Quintet. Les places són limitades, cal reserva prèvia, i el preu és de 7 euros. Finalment, dissabte 22 hi ha una altra jornada de portes obertes, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, i una festa de bombolles a les 18.30 h.

La tercera tinenta d'Alcaldia i regidora de Cultura, Teresa Llorens, ha presentat aquestes activitats en una roda de premsa al mateix Espai Far, on ha volgut destacar la tasca de l'administració i dels treballadors que han fet possible i que treballen pel museu, però sobretot "la important tasca de molts anys de l'Associació Museu del Mar i de Francesc Roig Toqués i la seva família, per anar recopilant tots aquests elements que ens evoquen la vida marinera de la ciutat, i que ara es poden veure en aquest nou museu que explica una part important de la nostra història".

A més de posar en valor el patrimoni mariner, l'Espai Far és un espai obert, dinàmic, dialogant, que ha posat en valor el Barri de Mar i que relliga amb la resta d'elements patrimonials de la façana marítima, com la Torre Blava, el Pòsit de Pescadors o el jaciment d'Adarró. Llorens ha volgut destacar justament "la implicació de la gent del barri amb el nou museu, especialment de les comunitats de l'escola l'Arjau i de l'Institut de Baix-a-Mar".

Justament els alumnes de 3r d'ESO de l'institut han apadrinat aquest curs el museu, i prop de 1.600 escolars han passat per les activitats programades en el programa educatiu.

En aquest primer any, l'Espai Far ha rebut més d'11 mil visitants, més de la meitat de Vilanova i la Geltrú, i 2.800 persones han participat en alguna de els activitats programades, com les visites comentades, les converses a la farola (per recuperar la memòria oral de mariners i pescadors), o les activitats infantils, ja que el públic familiar és un dels objectius del museu.