El Nowa Reggae, l’illa jamaicana del Garraf, estrena escenari en la 12ena edició

El Nowa Reggae, el festival del Reggae, converteix el Parc de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú, en tota una illa jamaicana, en el seu segon any en la nova ubicació. Un nou escenari, amb coberta, i una reorientació dels espais, són les principals novetats. Perquè en essència, el Nowa, continua mantenint els seus trets més fonamentals. Una combinació del early reggae, més clàssic, al costat dels sons més actuals, y una bona dosi del millor del Sound System nacional i internacional.

La maduresa permet el luxe d’atraure més públic i també novetats al cartell. Enguany, Ky-Many Marley, el més eclèctic dels Marley, presentarà els seus darrers treballs i els clàssics de sempre, amb el so que el caracteritza, acostant-se al hip hop, al blues o al rock en cada peça. The Melodians, representants dels sons reggae més fundacionals, estaran acompanyats per The kinky Coo-Coo’s, la banda barcelonina que ja és part de la família del Nowa, on hi ha participat en diverses ocasions, presentant els seus propis treballs o també acompanyant altres bandes mítiques. Però a banda dels representants dels sons jamaicans, el Nowa es caracteritza per un cartell amb formacions locals. Una de les que hi serà present, seran els The Cabrians, que al costat d’altres figures de l’ska nacional, presentaran un homenatge a Prince Buster, la llegenda de l’ska internacional que va desaparèixer al setembre de l’any passat. Són exemples de les actuacions que tindran lloc a l’escenari principal, enguany davant del mar.

Tot i així, la pista continuarà sent escenari del festival, el Monkey Dub Corner. En aquesta ocasió, acollirà el millor del Sound System, amb novetats i actuacions de les més esperades. Entre elles, Green Light Sound System ft Mackie Banton, Dubstral Sound System ft Irie Nanara i Jah Life Sound System ft Broda Nelson el divendres, amb tota una posada en escena innovadora i artesanal. I dissabte encara molt més.

Un altre dels espais serà l’escenari molí on dissabte el festival compta amb la presència de Miguel Caamaño, conductor i director del programa ‘Alma de Leon’ de Ràdio 3, l’illa musical per excel·lència de la difusió del reggae a nivell estatal.

En definitiva, un festival que es vesteix dels colors verd, groc i vermell, es nodreix de la brisa del mar i es transforma en un paradís musical, per acostar els ritmes i la cultura del reggae més enllà del que es pot imaginar, a través d’un col·lectiu format per gairebé cent voluntaris i voluntàries, que durant sis mesos, treballen, organitzen, lluiten i planifiquen, una de les cites obligades de l’estiu a la nostra comarca.

Un bon ambient, un compromís amb la cultura i un gran sentit de la convivència, són la resta d’ingredients, per un festival que estrena també porta d’accés i amplia l’oferta de parades i col·laboracions.

En l’entrevista per EIX DIARI, ens expliquen els nous formats, el cartell, horaris i preus dels abonaments. A més, a través de la pàgina del festival http://nowareggae.com/ podeu trobar tota la informació i descobrir el cartell complert.