Els Bordegassos volen mantenir el ritme dissabte al Centre Vila i diumenge a Calafell

Els Bordegassos de Vilanova tenen aquest cap de setmana un doblet d'actuacions que volen aprofitar per seguir sumant castells de vuit. Dissabte a la tarda, a Vilanova, a la Festa Major del Centre Vila; i diumenge al migdia, a la de Calafell, els de la camisa groc terrós tenen ganes de mantenir la dinàmica positiva de les darreres setmanes.

La cita de dissabte al Centre Vila està marcada amb lletres grans a l'agenda dels castellers vilanovins. Tindrà lloc al capdamunt de la Rambla a partir de les sis de la tarda i els vilanovins no se la prendran com una actuació de rodatge, sinó tot el contrari. Tot apunta que buscaran el cinquè quatre de vuit consecutiu descarregat. L'anunci de la torre de vuit com a objectiu per a la Festa Major fa pensar que la torre de set podria tornar a anar a plaça. Fins i tot, no es descarta que la colla pugui fer un pas més en forma de tres de vuit. El castell el tenen a punt, però les sensacions a plaça seran determinants perquè els tècnics decideixin si és el moment o no. Els Bordegassos compartiran plaça amb dues colles convidades: els Sagals d'Osona i els Tirallongues de Manresa. Els osonencs arriben a Vilanova sis dies després d'haver completat la millor actuació de la seva història, amb el triplet de vuit a la seva Festa Major. Tot apunta que a Vilanova també hi duran castells de vuit.

L'endemà diumenge, a la una del migdia, els Bordegassos actuaran a la Festa Major de Calafell. A la plaça de Catalunya compartiran plaça amb els Nens del Vendrell i els Castellers de Terrassa. Altre cop es tracta d'una diada amb tots els condicionats perquè la colla pugui seguir sumant castells destacats.

Aquest divendres, de deu a dotze de la nit, els Bordegassos celebren assaig general a la seu de l'entitat (plaça de les Casernes, 2). La colla ha fet una crida a tots els castellers i aficionats perquè participin d'aquests cinc darrers assajos generals que resten fins a la gran cita del 29 de juliol; la diada de Festa Major de Vilanova, al costat dels Castellers de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Dos divendres, dos dimecres i un dijous per acabar de polir una actuació que el cap de colla, Marcel·lí Ferrer, ja ha avançat que els Bordegassos volen que consti de "tres castells de vuit".