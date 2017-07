El Festival Jardins de Terramar de Sitges arriba amb Fangoria i Miguel Poveda en la seva estrena

Fangoria, Ara Malikian, Mayumana, Miguel Poveda o l’orquestra simfònica interpretant la banda sonora de La La Land són els caps de cartell de l’edició zero del Festival de Música Jardins de Terramar de Sitges, que tindrà lloc del 28 de juliol al 5 d’agost.

La regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau, explica que “hem triat el marc incomparable dels jardins de Terramar que l’any vinent celebraran el seu centenari. És per tant, un bon moment per donar a conèixer aquest entorn i promoure aquest patrimoni cultural i natural de Sitges”.

L’alcalde de Sitges, Miquel Forns, recorda que “estem treballant en el festival Jardins de Terramar des de fa tres anys. S’ha intentat plantejar aquest festival amb la grandesa d’unir artistes de renom amb el renom també del talent local, del que tot l’any es cou a Sitges i exportem arreu com la dansa, gastronomia, la música o la pintura. Quan ens reivindiquem com a capital cultural és quan som capaços de reunir artistes internacionals amb l’essència del nostre Sitges. I som capaços de col·laborar també totes les administracions i el món privat. Ara, l’èxit depèn de tots. Aquesta és la llavor, l’edició zero d’un gran festival però el nostre desig és que sigui un èxit i que durant molts anys sigui un festival de referència de les nits d’estiu”.

La programació es complementa amb una clara aposta per la creativitat i el talent local. Segons Rosa Tubau “volíem un esdeveniment musical de primer nivell perquè dins la programació cultural de Sitges era una mancança que teníem com a destinació turística i sobretot com a destinació cultural. Un Festival que anés lligat a figures de l’àmbit internacional, però sobretot al talent i a la creativitat local que estarà representat a través de la música, la dansa i la pintura”. “Crec que serà una experiència important que complementarà els concerts de gran format i que farà elevin aquest entorn natural i patrimonial ”, ha destacat la regidora. L’associació cultural La Palmera Torta ha estat l’encarregada de traçar la programació musical local. La cantant i flautista noruega establerta a Sitges Llørenz, Obi Funk Kenobi, Sour Mash, Gigi McFarlane & Juanlu Leprevost i Antonio Ramírez y Los Flamencorros són alguns dels grups locals. També es comptarà amb dj’s locals a l'escenari Village i dj’s procedents dels diferents espais ME de les principals capitals europees com Londres i Berlín que actuaran a l'escenari ME. Pel que fa a la dansa hi haurà les actuacions de l’esplai Casino Prado, Tour Jove Ballet – Escola Ballet Lolita Ballet Lolita Vilalta, Escola de Ballet Marisa Sala i Silvia Cuesta; i quant a pintura es podran veure les obres d’artistes com Modestso Caballero, Alex Voinea, Tomas de Marsay.

El Festival Jardins de Terramar està promogut per l’empresa Jet Entertainment que compta amb una llarga experiència en l’àmbit de la programació musical. Juan Ramón Rodríguez, promotor del Festival, explica que “nosaltres busquem condiments i Sitges els combina tots perfectament. Té la seva gent, la cultura, un espai immillorable, i tot plegat fa que creiem que aquest festival tingui molt de futur”. Segons Juan Ramón Rodríguez “amb la programació que presentem hem volgut arribar a tots els públics de Sitges, de la comarca del Garraf i del Penedès”. Entre els espectacles, els promotors han destacat “la interpretació La La Land a càrrec d’una orquestra simfònica amb 50 membres dirigida per Damien Chazelle. Sitges serà el primer cop d’Espanya on es podrà veure aquesta actuació després de la seva estrena a Los Angeles”.