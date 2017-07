El 29è Música a la Vila omplirà de música tradicional els dimecres d’agost al Vendrell

Els dimecres d’agost, a les 10 de la nit, la plaça del Tívoli del Vendrell tornarà a acollir el festival de música tradicional Música a la Vila. La 29a edició d’aquest festival començarà el dimecres 2 d’agost amb l’actuació del grup “Criatures”, guanyadors de la IX edició del Concurs Sons de la Mediterrània i que està integrat per l'acordionista Marçal Ramon i el graller Ivó Jordà. Aquest és un duet íntim, on la gralla i l’acordió es traslladen a uns terrenys poc explorats per aquests dos instruments. En aquesta actuació, s'acompanyaran de contrabaix i bateria i presentaran el seu nou projecte Taumàtrop.



El segon concert del festival serà el dimecres 9 d’agost, amb la banda de flabiols “Francolins”, que faran doble actuació: a les 20h un concert familiar i a les 22h, un concert acompanyats de la Cobla Sant Jordi en què presentaran el seu projecte conjunt Un francolí a Ítaca. Els Francolins fusionen el so característic dels flabiols, com una secció més de la cobla, amb un repertori d'estils aparentment allunyats, com la música tradicional, els ritmes afrollatins, la sardana o la música de cinema.

El dimecres 16 d’agost serà el torn de l'acordionista de Montroig del Camp Guillem Anguera, que presentarà el seu primer treball discogràfic en solitari: '14 km'. Música instrumental, amb temes de collita pròpia, on l’acordió diatònic és l’instrument principal que ve acompanyat amb uns músics de luxe amb una gran trajectòria professional.

El dimecres 23 d’agost els convidats del Música a la Vila seran els membres del quintet “Marsupialis”, reconeguts intèrprets del folk català, que presentaran les seves adaptacions de temes de Felip Grau i Solé, un 'indiano' de finals del segle XIX.

El Música a la Vila acabarà el dia 30 d'agost amb el concert de Jordi Molina, que es defineix com “music per il·lusió, tenora per vocació i compositor per curiositat”. Molina portarà al Vendrell, en format de septet, el seu projecte 'Matèria del temps', un pas clau en la reivindicació de la potencialitat de la tenora.