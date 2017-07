Els Bordegassos llancen la campanya #MésColla i aspiren a tres castells de vuit per Festa Major

Arrenca la nova campanya dels Bordegassos de Vilanova, que sota el lema #MésColla manifesten la voluntat de l'entitat de créixer pel que fa als castells, però també com a entitat. La campanya recull el nom del projecte que va emergir el procés participatiu amb el qual l'hivern passat es van elaborar les línies d'actuació de l'actual junta de l'entitat.

La campanya presenta diferents imatges relacionades amb els castells, amb #MésColla com a lema permanent i diferents conceptes en cadascun dels cartells. Partint de la potència de les imatges per transmetre emocions, es presenten alguns dels factors que ser més colla permet gaudir amb més assiduïtat, però també els factors necessaris per seguir creixent com entitat. Més Sentiment, Més Somriures, Més Amunt i Més concentració són els conceptes que apareixen a la primera fornada de cartells d'una campanya que tindrà continuïtat al llarg de la temporada. Jordi Llorens, de l'equip d'imatge dels Bordegassos, va destacar que el logo de #MésColla mostra un cercle, però el missatge surt dels seus límits. Aquesta és la voluntat de creixement de l'entitat.

La campanya #MésColla pren el relleu d'una primera campanya impulsada per l'entitat, anomenada #FemPinya, que lluita contra els estigmes socials i que ha tingut molt bona resposta a les xarxes. En aquell cas es tractava de fixar uns valors que la colla sempre tindrà presents, a la vegada que més enllà del posicionament l'entitat també ha iniciat treball coordinat amb altres entitats per tal d'organitzar actes conjuntament.

El cap de colla, Marcel·lí Ferrer, va recordar la dinàmica ascendent de la colla, que ja encadena quatre quatres de vuit descarregats consecutivament. Ferrer va destacar que l'objectiu que la colla es fixa és “portar tres castells de vuit a plaça per Festa Major". També va avançar que "un d'ells volem que sigui la torre de vuit". El màxim responsable tècnic dels de la camisa groc terrós va recordar que "la resposta dels aficionats i castellers durant aquests darrers assajos serà clau per reforçar al màxim les garanties amb què aquests castells aniran a plaça". Els assajos generals dels Bordegassos tenen lloc cada dimecres de 20 a 21:30h i els divendres, de 22 a 24:00h. L'única excepció serà el darrer assaig abans de Festa Major, que s'avançarà al dijous 27 de juliol per evitar coincidir amb el Correfoc, a la vegada que per afavorir la col·laboració de castellers d'altres colles.

La colla enguany tornarà a donar continuïtat a la campanya #LaPlaçaÉsGroga, que ja fa anys que anima els aficionats castellers a acudir a la diada de Festa Major vestits amb samarreta groga per donar suport als castellers de la capital del Garraf. També s'han fet circular cartells que sota el lema "surt de l'armari" animen tant els antics castellers com els que encara no s'han atrevit a fer el pas a sumar-se als assajos generals de la colla i participar activament a la Festa Major amb l'entitat. "Si a cada assaig podem guanyar 50 castellers esporàdics, les garanties a plaça seran encara molt més altes", rebla Marcel·lí Ferrer.