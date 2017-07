Els Nens del Vendrell llencen una nova campanya per la Festa Major de Santa Anna

Queden cinc assajos per veure els Nens enfaixats a la Plaça Vella per la Festa Major. Per aquest motiu, la colla ha decidit llençar una nova campanya de comunicació tant a nivell gràfic com a nivell audiovisual.

Aquesta campanya és qualificada de participativa, ja que en ella apareixen castellers de diverses colles. Aquesta inclusió que es mostra permet assolir l'objectiu principal de la campanya de la colla: engrescar no només als seus castellers sinó a tota la comarca per omplir la Plaça Vella com cada 26 de juliol.

La colla durant aquestes setmanes va publicant a les seves xarxes socials els elements de la campanya. Per una banda, van apareixent un seguit de vídeos on diferents aficionats i castellers d'altres colles ens expliquen com viuen ells la Diada de Santa Anna i perquè és tan especial, no només per la Vila, sinó per tot el món casteller.

Per altra banda, es van publicant gràfiques promocionals on apareixen fotografies d'integrants de la Colla concentrats per assolir l'ambiciós objectiu. Aquests cartells van acompanyats per una frase que fa referència a les sensacions que viuen per Santa Anna els propis Nens.

Amb el leitmotiv #GammaNdV els Nens volen mostrar a tothom les seves intencions de cara a la Diada de Santa Anna. Els de Pere Rovira han mostrat obertament les seves cartes per a la gran cita del proper 26 de juliol: 4d8a, 5d8, Td8f i Pd7f, un dels objectius més ambiciosos dels últims anys. Per això fan una crida al Vendrell i a tota la comarca per apropar-se al local de la Riera de la Bisbal els pròxims dilluns, dimecres i divendres.

El control d'aquest ventall de castells de gamma alta de 8 obrirà les portes a futures construccions que els de Pere Rovira abordaran en l'últim tram de la temporada.

Els Nens han preparat un calendari d'activitats que s'allargarà no només fins a la Diada de Festa Major sinó que portarà a la Colla fins a Llorenç del Penedès abans d'agafar unes merescudes vacances a mitjans d'agost.