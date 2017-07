El terrorisme, la poesia i la cuina, protagonistes de la segona edició del festival literari Cubelles Noir

La segona edició del festival literari Cubelles Noir tindrà el terrorisme, la poesia i la cuina com a eixos de la programació, que arrencarà el 17 d'agost i s'allargarà fins el dia 20. El certamen amplia una jornada el programa de xerrades i activitats en comparació a l'any passat, amb vocació de convertir-se en un festival "mitjà" dins el panorama literari, segons destaca el seu comissari, Xavier Borrell. En aquesta línia, l'organització ha eixamplat el número de convidats, passant dels 50 de la primera edició als 80 que aquest any en prendran part. Pel que fa als premiats, Cubelles Noir incorpora un nou guardó al Millor personatge històric de novel•la negra, que concedirà a l'Inspector Méndez, creat per l'escriptor Francisco González de Lesma.

L'organització ha revelat la programació d'enguany aquest divendres al vespre, destacant la voluntat d'apostar per temàtiques que li permetin aproximar-se a tot tipus de públic. Per aquest motiu, enguany s'abordaran qüestions com el terrorisme, aprofitant tant el ressò de l'exitosa novel•la 'Pàtria' de Fernando Aramburu com l'interès i expectació que genera l'actualitat. "Volem parlar de l'estat islàmic, dels atemptats de París o Londres, però també de la por que tots podem tenir a patir un atemptat", ha explicat Borrell.

Per tractar temes propers, Cubelles Noir també ha programat xerrades i rutes que relataran els crims que s'han al municipi i al Garraf al llarg de la història. En paral•lel, l'organització també s'ha proposat aquest any centrar-se en temàtiques i formats "poc valorats" en el gènere negre, com és el cas de la poesia negra o el món de la cuina mediterrània en les trames de les novel•les. Xavier Borrell ha assegurat que aquesta diversitat els permet aspirar a posicionar-se com "el festival literari de l'estiu", on esperen superar els 1.200 assistents de l'any passat.

Pel que fa als guardons, el festival incorpora aquest cop el premi al Millor personatge històric, "per reconèixer la gent que s'ha atrevit a fer sèries de novel•la negra, en un moment en què la gent aposta per novel•les soltes". El primer personatge en endur-se aquest nou guardó serà l'Inspector Méndez, creat per Francisco González de Liesma i continuat per la seva filla Victòria González.

D'altra banda, el certamen manté la singularitat de lliurar els únics premis –en català i castellà- a les millors novel•les negres escrites per dones. A la secció catalana, competeixen 'Cendra' de Sílvia Mayans, 'Els fils de l'aranya' de Margarida Aritzeta, 'Tota la veritat' de Núria Cadenes, 'L'illa sense temps' d'Esperança Camps i 'Sense cadàver' de Fàtima Llambrich.

Pel que fa a la novel•la escrita en castellà, el guardó se'l disputen 'Maldita Verdad' d'Empar Fernández, 'Nadie ha muerto en la catedral' d'Estela Chocarro, 'Los muertos viajan deprisa' de Nieves Abarca i Vicente Garrido, 'La fractura del reloj de arena' de Clara Peñalver, i 'El silencio de la Ciudad blanca' d'Eva Garcia Sáez.