Els Bordegassos fan plaça de vuit la plaça de les Neus

A dues setmanes de la gran cita de Festa Major els Bordegassos de Vilanova segueixen sumant més castells de vuit i torres de set amb bones sensacions. Dissabte, a la Festa Major del Centre Vila, els de la camisa groc terrós van convertir la plaça de les Neus en plaça de vuit després de descarregar-hi el quatre de vuit. També van completar-hi la torre de set, que va ser el millor castell l'endemà diumenge, a la Festa Major de Calafell..

Dissabte a la tarda la torre de set va ser el castell de sortida. Una torre que tornava a fer rotació al pis de terços, amb una combinació que encara no havia anat a plaça, i que estrenava enxaneta. La torre va estar controlada en tot moment, tot i que no va ser de les més parades de l'any. A segona ronda la colla de Vilanova va descarregar un set de set molt lleuger, que dibuixava horitzons futurs. El plat fort del dia va arribar a tercera ronda, amb un quatre de vuit que va tornar a ser de pedra. El cinquè quatre de vuit de la temporada, que també estrenava enxaneta, va tornar a donar la sensació de domini absolut cap al carro gros. Carregada ràpida i decidida, mides mantingudes en tot moment i descarregada serena. Per acabar els vilanovins van completar el vano de cinc i dos pilars de quatre. A plaça també van aprofitar per fer una prova de torre de vuit, fent pujar tot el folre al damunt de la soca i posant quints a l'estructura, amb els dosos a la seva esquena.

Al Centre Vila els Bordegassos hi van convidar els Sagals d'Osona, que van descarregar el quatre de set, el tres de set amb l'agulla, el tres de set i el pilar de cinc; i els Tirallongues de Manresa, que van completar el quatre de set amb l'agulla, el quatre de set, el tres de set amb l'agulla i el pilar de cinc.

L'acumulació d'actes a la mateixa hora va dificultar l'execució dels castells en alguns moments, especialment a la segona ronda, quan es van arribar a alçar castells amb el so de fons d'una batucada a pocs metres de distància. Segurament aquest va ser el motiu pel qual els Bordegassos van deixar el quatre de vuit per a la tercera ronda, un fet poc habitual. De ben segur que hi ha fórmules millors per intentar compaginar totes les activitats de cara a futures edicions de la festa. Que els castells comencessin després de la sortida de la cercavila de dracs sembla l'opció més òptima.

L'endemà, a Calafell, els Bordegassos van tornar a obrir plaça amb la torre de set. Una torre que va ser la més tranquil·la de l'any. Molt bones sensacions amb la torre en la darrera cita a les portes d'una Festa major en què la torre de vuit forma part de les estructures que els castellers de Vilanova treballen per dur a plaça. En aquest cas els Bordegassos van aparcar els vuit pisos i es van anotar un quatre de set amb l'agulla molt lleuger amb molts debuts de pis i, per acabar, un tres de set lleuger, amb terços del de vuit a segons, que va servir per ampliar les opcions de què la colla disposarà al pom de dalt quan afronti el tres de vuit. Un assalt que gairebé amb tota certesa arribarà el 29 de juliol a la plaça de la Vila de Vilanova. Un pilar de cinc i dos pilars de quatre van posar punt final a la diada de Calafell.

Exercint d'amfitrions a Calafell també hi havia els Nens del Vendrell, que van descarregar el tres, la torre i el quatre de vuit, a més del pilar de sis. Gran balanç a les portes de la diada de Santa Anna. Els Castellers de Terrassa van completar el cinc de set, la torre de set i el quatre de set amb l'agulla, a més del pilar de cinc.

La cita de Calafell, un any més, es tornava a celebrar passada la una del migdia. Castellers i aficionats la gaudirien molt més a la tarda.

Rotacions també al pom de dalt

Altre cop els castellers vilanovins van tornar a demostrar fons d'armari. En aquest cas havent de suplir la baixa de l'enxaneta que fins ara aquest 2017 havia descarregat tots els quatre de vuit i torres de set. Cap problema; Paula Fèlix, que enguany encara no havia pujat en aquests castells i que anteriorment els havia fet d'aixecadora, va demostrar que enguany als Bordegassos totes les peces són importants, tot i que cap imprescindible.