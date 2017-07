Viquimarató fotogràfica de la Festa major a les biblioteques de Vilanova

La ‘Viquimarató fotogràfica de la Festa major' és la segona acció promoguda per la Xarxa de Biblioteques Municipals aquest 2017 per tal de promoure el coneixement de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, i augmentar tant el volum d'informació com les imatges relacionades amb aquesta festivitat d'interès nacional i amb els balls que participen a la seva cercavila.

Les persones interessades s'hauran d'adreçar a qualsevol de les biblioteques de la ciutat, la Joan Oliva o l'Armand Cardona, abans del 3 d'agost per tal de formalitzar la inscripció. La inscripció té un cost de 3€, i tots els participants rebran una bossa amb el logo de les biblioteques i una memòria USB de 4GB per tal de poder lliurar les imatges.

Podeu consultar tota la informació relacionada al següent enllaç:

· Concurs ‘Viquimarató fotogràfica de la Festa Major' - Bases

El jurat del concurs està format pels fotògrafs Ramon Saumell, Rosa Farriol, Raimon Moreno (president de la Confederació Española de Fotografia) i Aida Moral (treballadora de la Xarxa Municipal de Biblioteques).

El primer premi és una càmera fotogràfica Instax Mini 8, patrocinada pel Centre Fuji Vilanova, el segon premi són dos llibres de fotografia (Montphoto 2016 i Fotografia de alta calidad) i el tercer premi és un Curs de fotografia digital al Centre Cívic de la Geltrú d'ARTimanya, associació d'artistes de Vilanova i la Geltrú.

El Viquiprojecte Festa Major de les Neus de Vilanova i la Geltrú, impulsat des de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú amb el suport d'Amical Wikimedia, té com a objectiu millorar el contingut sobre aquesta temàtica a la Viquipèdia. La idea és promoure la participació ciutadana i de les entitats vinculades a la Festa Major per tal d'enriquir tant aquesta entrada general com la dels balls que la composen.

Les fotografies estaran lliures de drets d'imatge, i per tant d'abast mundial, ampliant la galeria de la Viquipèdia relacionada amb aquesta festivitat local i nodrint, a més, el fons fotogràfic de la Wikimedia Commons.