L'Arxiu de l'Alt Penedès ja permet consultar on line els índexs dels llibres especials dels Testaments

L'Arxiu Comarcal custodia, entre altres fons documentals, els fons notarials del Districte, que agrupen la documentació produïda pels notaris en l'exercici de les seves funcions. Aquests són dels més consultats per part d’investigadors, genealogistes i historiadors, i hi podem trobar diferents instruments i escriptures, que van des del segle XIV fins el segle XX. La major part de la documentació és del Fons del Districte Notarial de Vilafranca del Penedès, amb aproximadament uns 400 metres lineals de protocols. L’’inventari dels fons es pot consultar a través del cercador "Arxius en línia".

Com que aquest tipus de documentació és de la més consultada, especialment pels genealogistes, des de l’Arxiu es va iniciar un projecte per a fer un buidatge i elaborar els índexs d'aquells volums dels qual no n’existia cap, amb l'objectiu de facilitar la recerca als usuaris i, al mateix temps, millorar la conservació dels volums, evitant l'excessiva manipulació dels llibres en la seva consulta a la sala.

En una primer fase d'aquest projecte, es van elaborar i publicar els índexs dels llibres especials dels Capítols Matrimonials i ara s’ha treballat amb els índexs dels llibres especials dels Testaments que no el tenien, que van del segle XVI fins al XVIII. Els volums dels quals si que existeixen índexs, que van des de finals del segle XVIII al segle XX, s'han de continuar venint a consultar de manera presencial a l'Arxiu.

La publicació s'ha fet amb la càrrega dels fitxers amb format Excel, separat per segles i notaris. S’hi pot accedir mitjançant aquest enllaç

o el baner de la pàgina inicial de l'Arxiu Comarcal. Està permesa la reutilització del seu contingut i de les dades, sempre que se’n citi la font, la data d’actualització i que no se’n alteri la informació.