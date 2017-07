Els Castellers de Vilafranca completen una diada de Gamma Extra a Altafulla

Els Castellers de Vilafranca han actuat aquest dissabte a la tarda a Altafulla, acompanyats dels Castellers d'Altafulla, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. Els Verds han aconseguit descarregar el tercer 3d9fa de la temporada, un castell que no s'havia vist mai abans a Altafulla i que suposa el 250è castell de Gamma Extra descarregat de la història de la colla vilafranquina. En la segona ronda, els Castellers de Vilafranca van encarar l'altre gran repte de la jornada, la Td9fm, que van descarregar amb solvència. La d'Altafulla és la tercera Td9fm dels Verds aquesta temporada, una fita que reforça l'objectiu d'intentar el 3d10fm a Vilanova, d'aquí 15 dies, ja que, la torre serveix als vilafranquins per treballar l'encaix entre folre i manilles. Per acabar la diada, els Castellers de Vilafranca van descarregar el 4d9f i el Pd7f que, tot i alguns canvis, van completar amb seguretat.



El cap de colla dels Verds, Toni Bach, valorava molt satisfactòriament l'actuació a Altafulla, ja que "ha permès seguir consolidant els castells de gamma extra i, a més a més, permet encarar el segon tram de juliol amb la mirada posada amb el castell de 10". Aquesta setmana, precisament, els Verds tenen tres assajos: dilluns (20:00h), dimecres (20:30h) i divendres (21:30h). Aquest últim és molt important per les aspiracions castelleres dels Verds, ja que serà un assaig especial de castells de deu pisos on serà imprescindible fer uns bons peus dels dos castells de deu, entre d'altres construccions. En acabar l'assaig, hi haurà entrepans de frankfurt per a tots els assitents i se sortejarà un lot de vins de la DO Penedès entre els que hagin participat en l'assaig.



Per tant, Bach reclama "que, sobretot, l'assaig de divendres sigui multitudinari" i que demana a "tots aquells castellers que, fins ara, han estat gaudint la temporada des de casa, que vinguin a Cal Figarot" aquest divendres.



Els Castellers de Vilafranca actuaran diumenge a Mataró, en la diada de Les Santes (12:00h). Els autocars sortiran a les deu, ja que a dos quarts de dotze comença la cercavila prèvia. Per aconseguir fer bons castells a Mataró i portar amb garanties el 3d10fm a Vilanova, els Castellers de Vilafranca animen a tots els vilafranquins i penedesencs simpatitzants de la colla a donar un cop de mà aquest divendres.