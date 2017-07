Sitges estrenarà la segona part del film 'Proyecto Tiempo', dirigit per Isabel Coixet i produït per Gas Natural Fenosa. EIX

Gas Natural Fenosa presentarà al Festival de Sitges la segona part de la pel·lícula Proyecto Tiempo, produïda per la companyia energètica en el marc de la seva iniciativa de generació de continguts, Cinergía, per a conscienciar sobre l’estalvi i l’eficiència energètica al gran públic. A més, la companyia energètica ha renovat la seva aposta per aquest Festival, i ha anunciat que serà per sisè any patrocinador principal.

Proyecto Tiempo és la pel·lícula de la quarta edició de Cinergía, dirigida per Isabel Coixet, i en la que hi ha col·laborat la productora El Terrat i l’agència Arena Media. Com a novetat, el públic ha estat protagonista i ha pogut personalitzar alguns detalls clau dels rodatges a través de les xarxes socials de cinema de la companyia. La trama s’ubica en el futur i pretén reflectir què és una societat evolucionada i conscienciada en termes d’eficiència energètica, així com les dues cares del progrés tecnològic a mig termini.

La producció està composada per quatre parts entrellaçades i conclusives en elles mateixes. La que s’estrenarà a l’octubre a Sitges es titula Proyecto Tiempo. Parte II: La Cura. En ella hi participen Carmen Machi, Pablo Rivero, Belén Cuesta i Hiba Abouk. El protagonista de la trama, Pablo Andrade, és un prometedor científic sense feina, obsessionat en trobar una cura pel cervell de la seva mare, Alma, que acaba de patir un ictus. La cura per la seva malaltia no només torna el cervell al seu estat habitual, sinó que el millora.

Segons el director general de comunicació i relacions institucionals de Gas Natural Fenosa, Jordi Garcia Tabernero, “Sitges s’ha convertit en una plataforma imprescindible per donar a conèixer les nostres produccions de Cinergía, així com una aposta segura dins del compromís de col·laboració que mantenim amb la indústria del cinema des de 2008".

Durant el Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, del 5 al 15 d’octubre, la companyia disposarà d’un estand a la platja de Sant Sebastià de Sitges, on projectarà les dues primeres parts de la pel·lícula Proyecto Tiempo en diferents sessions al llarg del dia. A més, com a novetat, es convidarà els visitants a participar en un escape room virtual on podran aprendre consells relacionats amb l’eficiència energètica i aconseguir premis de cinema.

Reconeixement global de Cinergía

Les tres primeres edicions han registrat més de 53 milions de visualitzacions a televisió i internet, un augment d’un 23,5% en converses sobre eficiència energètica, i al voltant de 80.000 fans a les xarxes socials. A més, segons l’enquesta de 2016 de Millward Brown, Gas Natural Fenosa és percebuda com el primer patrocinador de cinema a Espanya.

Entre els últims guardons concedits pel sector de la comunicació i el màrqueting hi figuren cinc “sols” en el darrer Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria i els ors en Branded Content i Campanyes Transmèdia dels premis Inspirationales de l’IAB. Així mateix, ha aconseguit una plata i un bronze en la categoria de mitjans dels premis eficàcia de l’Asociación Española de Anunciantes y el Premi CultHunting pel millor projecte corporatiu vinculat amb l’art i la innovació.

Gas Natural Fenosa recolza el cinema espanyol

Gas Natural Fenosa porta vinculada al sector cinematogràfic des de l’any 2008, a través del seu recolzament als principals festivals i sales de projecció del país. Entre d’altres, patrocina el Festival de San Sebastián, el Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, la Madrid Premiere Week, el Festival de Málaga. Cine Español, els premis FEROZ® de la crítica i el Festival de Cine Internacional de Cartagena, així com més de 40 sales de cinema de la xarxa Cinesa a Espanya que porten el nom de Gas Natural Fenosa. Juntament amb l’Academia de Cine, la companyia també afavoreix l’accés a la cultura amb els Ciclos Gas Natural Fenosa de Cine Itinerante.