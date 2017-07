El Vermut Elèctric es trasllada al parc de la Torre d'Enveja per les queixes i pel soroll

L'Associació de Joves Tric torna a la càrrega amb una nova edició del Vermut Elèctric en el marc de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Però la festa abandona la plaça de les Neus, on s'ha celebrat en les darreres edicions i es trasllada al parc de la Torre d'Enveja: "aquesta edició s'anomena WILD! degut al canvi d'ubicació forçada que ens hem vist obligats a realitzar des de l'organització, de la Plaça de les Neus al Parc de la Torre d'Enveja a demanda de l'Ajuntament, per tal d'intentar pal·liar problemes derivats amb la nova ordenança del soroll i certs veïns del Centre Vila i de Baix-a-mar".

L'organització lamenta que "una nova associació, un nou esdeveniment de la xarxa que conforma l'ampli teixit associatiu actiu a Vilanova, ha de deixar forçosament un emplaçament, per la pressió sotmesa per part d’alguns veïns sobre l'Ajuntament que novament cedeix davant d’aquests".

Per això, de l'Associació de Joves Tric s'uneixen "a les veus de les associacions sense ànim de lucre de Vilanova, a la veu de centenars de voluntaris i voluntàries, que de forma altruista col·laboren amb diverses iniciatives, amb les empreses i comerços locals i forans que sumen amb les seves marques d'una manera o una altra, a tots i totes aquelles, que creiem que aquest és un valor molt preuat per a Vilanova, un model de promoció econòmica i cultural del municipi més adient que el que proposa l'Ajuntament, afavorint una i una altra vegada al sector privat". Joves Tric han mostrat el seu suport al Nowa Reggae, El Tingladu, el FIMPT i el festival VIDA.

El que va començar com un esdeveniment anecdòtic per donar a conèixer una nova associació sense ànim de lucre de Vilanova i la Geltrú i una petita finestra a la música electrònica de la ciutat, pràcticament inèdita en l'agenda cultural local, ha esdevingut un referent a la costa catalana de festa gratuïta on la protagonista és la música electrònica d'inspiracions diverses.

Després de set edicions col·locant a primera línia tant als nous talents com a discjòqueis mítics i referents de l'escena electrònica de la comarca, el Vermut Elèctric es va consagrar amb l'actuació del discjòquei internacional David Tort, vilanoví de naixement.

Continuant amb "una tasca de des-estigmatització de la música electrònica", col·locant-la a una franja diürna, oberta a tots els públics, amb activitats infantils i sobretot portant l'associacionisme i la col·laboració no lucrativa al seu màxim exponent, aquesta edició afegeixen al cartell una bona representació de la cultura del club de la ciutat comtal com són en Dj Lui resident de la sala Razzmatazz. El Fernando Lagreca compositor i alquimista musical amb el seu poderós LIVE! que l'han dut a actuar al Sonar, a l'ElectroSplash, Dabadaba... i un 'back to back' de dos referents incombustibles que compaginen la seva faceta de discjòqueis amb la de productors musicals, com són el Viktor Ollé i el SIMØNE lligats a l'òrbita electrònica underground de BCN. Espai per als convidats d'excepció, sense perdre de vista els locals, els Pool Àrea, vilanovins d'adopció i els Discommon com a co-organitzadors i residents del Vermut, per rematar aquest còctel estiuenc i refrescant.

Com en cada edició del Vermut Elèctric, gran part dels beneficis obtinguts a les barres i amb la col·laboració dels assistents a l'esdeveniment, van destinats a projectes socials i/o culturals de la vila, en aquest cas amb la 'Plataforma defensem l'Ortoll', un col·lectiu que vetlla per protegir un dels últims pulmons i espais verds de la ciutat abandonat per l'administració pública i assetjat per projectes turístic - urbanístics diversos.