El Vendrell reivindica la figura del músic Benvingut Socias amb un concurs de composició per a gralla i orgue

Els Amics de l’Orgue del Vendrell i l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès (ACBP), en col·laboració amb l’Ajuntament del Vendrell, s’han proposat reivindicar en els propers mesos la figura del músic vendrellenc Benvingut Socias (El Vendrell, 1877-1952). Coincidint amb el 140è aniversari del naixement del destacat concertista i compositor, l’objectiu és donar a conèixer-lo a través de diversos actes i posar en valor la seva trajectòria local i internacional. I és que malgrat haver fet una carrera musical molt destacada a Catalunya i també a l’estranger, en ciutats com París, Londres o fins i tot als Estats Units, Socias és encara un “gran desconegut”, especialment entre la gent més jove.



Un dels actes principals per recordar-lo és la convocatòria del 1r Concurs de composició Benvingut Socias per a gralla i orgue. Aquest tindrà dos premis: un primer, dotat amb 1.500 € i un segon, de 750€. Podran participar-hi tots els autors que ho desitgin, sense altra limitació que l’acompliment de les bases, que contenen totes les especificacions tècniques per a cada instrument. Cada autor podrà presentar les obres que consideri oportú, i aquestes hauran de ser originals i inèdites. La data límit per a la recepció d’obres serà el 31 d’agost de 2017 i s’han de fer arribar a l’Associació d’amics de l’Orgue del Vendrell (c/Major, 2). El jurat estarà format per tres professors de l’Escola Superior de Música de Catalunya, l’ESMUC.



Durant la presentació del concurs, també s'ha donat a conèixer una llibreta que conté una biografia del músic vendrellenc, elaborada per l'ACBP, així com les bases del concurs, i que vol servir d’element de difusió del personatge i de la convocatòria.



Una altra de les activitats rellevants serà la inauguració d'una exposició dedicada al mestre Benvingut Socias prevista pel 25 de setembre a la Sala La Fusteria del Vendrell. La mostra, comissariada per la directora de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, Nati Castejón, explicarà qui era Benvingut Socias i què va fer al Vendrell i a fora del Vendrell. Per preparar l’exposició, Castejón ha explicat que ha comptat amb documentació i material sobre Socias cedit per diverses famílies del Vendrell que hi van tenir relació. Està previst que la mostra pugui ser itinerant i recorri escoles i equipaments de la comarca, i fins i tot d’altres espais relacionats amb la trajectòria professional del músic, que va ser, per exemple, professor de l’Escola Municipal de Música de Barcelona o catedràtic de piano del Conservatori del Liceu.



L’exposició també dedicarà un espai a reivindicar la Casa del Tancat de la Plana on va viure i morir el músic vendrellenc. Una casa que, en paraules de la regidora de Cultura, Eva M. Serramià, algun dia hauria de poder ser comprada per l’Ajuntament per dedicar-la a la memòria de Benvingut Socias, fill predilecte de la vila.



A banda del concurs de composició i de l’exposició, també s’ha previst un concert a l’Església del Vendrell el dia 20 d’octubre, en el què s’hi podrien interpretar les obres guanyadores. Així mateix, en el transcurs d’aquest any es programaran conferències i s’estudiarà la possibilitat d’instal·lar un bust del mestre Socias en algun punt del municipi. Actualment, en llueix un a la Sala de Plens de l’Ajuntament del Vendrell, obra de l’escultor vendrellenc Joan Borrull.