Yoshihiro Nishimura guanya el Premi Sitges Pitchbox del festival coreà BIFAN 2017

El director japonès i especialista en efectes especials i maquillatge Yoshihiro Nishimura ha resultat vencedor de l’edició d’enguany del Sitges Pitchbox Award, que se celebra dins el marc del NAFF (Network of Asian Fantastic Films) del BIFAN – Bucheon International Fantastic Film Festival a Corea del Sud.

El projecte que l’ha proclamat guanyador és el thriller The Embalmer. Face of the Dead, produït per Midori Inoue. El premi inclou la visita de Nishimura com a convidat a la tercera edició del Sitges Pitchbox, que es celebrarà el proper 6 d’octubre, durant el Festival. Nishimura és director de títols com Helldriver, Mutant Girls Squad o Ninja War of Torakage, tots ells presentats en diferents edicions del Festival de Sitges.

Sitges Pitchbox és l'esdeveniment de pitching organitzat per la plataforma online Filmarket Hub en col·laboració amb el Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Fins al 30 d'agost aquells guionistes, directors i productors que tinguin un projecte de gènere en fase de desenvolupament poden inscriure's aquí.