Cubelles encarrega la redacció del projecte executiu de la nova biblioteca

L’Ajuntament de Cubelles va signar el passat 14 de juliol el contracte per a la redacció del projecte executiu de la biblioteca municipal amb les empreses OP Team Arquitectura S.L.P. i Josep Benedito Rovira Unió Temporal d’Empreses. Aquest equip redactor, que ja es van encarregar de redactar el projecte inicial, seran els encarregats de reajustar l’equipament cultural a les necessitats i possibilitat reals del municipi de Cubelles.



Segons l’informe tècnic de l’arquitecte municipal, la nova superfície de la biblioteca seria de 1.397,77m2 amb una sala principal de 472m2, una zona de música i premsa de 214m2, una sala infantil de 168m2 i un espai polivalent de 80m2, a més d’altres espais suport i formació (80m2) o de treball intern (113m2). Amb aquest reajustament de l’espai, el pressupost d’execució es redueix a 2.900.000€. L’anterior projecte comprenia una construcció de més de 2.000m2, dels quals una part es destinaven a sales de formació i una sala d’actes per a més de 140 persones. La inversió prevista per a l’execució de l’equipament era de més de 3.500.000€, als que calia afegir uns 500.000 en concepte de reurbanització de l’entorn.



L’equip de Govern municipal ha valorat la possibilitat de reajustar aquest equipament a les necessitats reals del municipi i sempre dins dels paràmetres de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, que per a una població com Cubelles estableix unes dimensions mínimes de 1.320m2.



Un cop redactat i aprovat el projecte executiu, es podrà procedir a licitar les obres que la regidoria d’Urbanisme té la intenció que s’iniciïn dins del present exercici pressupostari.