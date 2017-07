Els Verds dimiteixen de la junta de la Coordinadora de Colles per la gestió dels drets d'imatge

Els Castellers de Vilafranca han anunciat aquest dijous que dimiteixen de la junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), on ocupaven una vicepresidència, per la polèmica generada arran de la gestió dels drets d'imatge de les retransmissions televisives de les diades. Els Verds afirmen que actuen "per coherència" entenent que no poden continuar formant part d'un òrgan amb el qual tenen "grans diferències de criteri en la gestió i la línia d'actuació". La gota que ha fet vessar el got ha estat la "incapacitat manifesta", asseguren, de gestionar els drets d'imatge per a les retransmissions televisives de les diades de forma col·lectiva. Amb tot, els Castellers de Vilafranca es mantenen com a membres de la Coordinadora i afirmen que ni han posat ni posaran "cap impediment" per cedir als actors implicats els drets d'imatge gratuïtament.

En declaracions a l'ACN, el president dels Castellers de Vilafranca, Joan Badell, ha explicat que discrepen en la "forma i la manera de funcionar" i es mostren decebuts perquè en quatre mesos no s'ha pogut resoldre el conflicte per la gestió de drets. "Això ens ha generat molt desgast a nosaltres, a la resta de colles i a la mateixa Coordinadora", ha precisat.