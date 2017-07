Vilanova, escenari del nou anunci de Ferrari i d'un film d'Indonèsia

Els carrers i places de VNG continuen sent escenari de gravacions publicitàries i cinematogràfiques. La setmana passada van coincidir dos rodatges. En un d'ells la marca de cotxes Ferrari va enregistrar un espot a la zona de La Carrerada, amb un dels seus cotxes esportius de color vermell com a protagonista.

La segona gravació es va fer a la Geltrú. Els carrers del barri es van convertir en l'escenari del rodatge d'una pel·lícula indonèsia d'acció, concretament d'una escena de persecució amb l'aparició de bicicletes, monopatins i quads.

L'ajuntament de VNG gestiona des de fa mesos aquests tipus de peticions des del Servei d'Empresa, que té per objectiu per un costat facilitar els tràmits de les empreses a la ciutat i per l'altre captar activitats a VNG.