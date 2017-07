Verds, Vella i Minyons donen per tancat el debat entorn els drets televisius sense cedir la propietat intel·lectual

Els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa han donat per tancat aquest divendres la polèmica sobre els drets televisius. En una insòlita i llarga roda de premsa a Sitges, els presidents de les tres colles han signat un document on únicament cedeixen a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) els drets d'imatge, sense els drets de propietat intel•lectual. Els presidents han mostrat un argumentari redactat pel Registre de la Propietat Intel•lectual on es garanteix que els castells per si sols no tenen propietat intel•lectual, motiu pel qual entenen que no estan obligats a cedir aquests drets per a què es puguin fer les transmissions. Alhora, les tres colles asseguren que tant la Xarxa Audiovisual Local (XAL) com TV3 han negat necessitar aquests drets –si existissin- per poder operar. Per aquests dos motius, Verds, Vella i Minyons consideren que l'únic que poden cedir a la CCCC són els drets d'imatge i així ho han fet constar en un document que ja han enviat signat a l'ens.

Segons el correu electrònic que el Registre de la Propietat Intel•lectual va enviar a les tres colles, els castells "no són una obra en si mateixos, sinó una forma de fer o un procediment que tothom pot utilitzar lliurement, i que forma part del patrimoni cultural". "L'execució d'un castell no té propietat intel•lectual", afirma el document, que apunta que allò que sí té drets de propietat intel•lectual és una fotografia o un vídeo que il•lustri un castell. En aquests casos, els drets són de l'autor de la imatge en qüestió.

Basant-se en aquestes explicacions facilitades pel Registre, Verds, Vella i Minyons entenen que la CCCC no els pot exigir els drets de propietat intel•lectual "perquè no existeixen". El president de la colla rosada ha lamentat que s'hagi titllat les tres colles de "insolidàries" i s'hagi assenyalat que es movien per interessos econòmics pel fet d'haver qüestionat la posició de la Coordinadora –que sempre ha dit que els drets d'imatge i de propietat intel•lectual són indissociables-. "Hem treballat per aconseguir un document que fos correcte, sòlid i jurídic, en benefici de tothom per no fer un pas en fals cedint coses que no existien", ha justificat el vallenc Albert Pedret.

D'aquesta manera, el document que han signat els Castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i els Minyons de Terrassa cedeix a la CCCC els drets d'imatge dels seus castellers, permet a la Coordinadora que els cedeixi a la XAL i a Tv3, i dona permís a l'ens per a què faci altres cessions a tercers previ consentiment de les colles. Al mateix temps, senyala explícitament que les colles no cedeixen els drets de propietat intel•lectual i marca el 30 de novembre d'aquest 2017 com a termini de validesa de l'acord.

Les tres colles han assegurat que la Coordinadora ha donat per vàlid el document aquest mateix divendres a través d'una conversa entre el president dels Minyons i el gerent de l'ens, acceptant que només es cedeixin els drets d'imatge per tirar endavant la imminent Diada de Santes de Mataró. El president malva, Jordi Juanico, celebrava que les tres colles han "posat llum a les ombres per aclarir tots els dubtes", alhora que lamentava que aquesta polèmica hagi provocat divisions dins el món casteller. "Estic molt trist i decebut perquè, enlloc de fer pinya, això ens ha fet anar a cadascú pel seu cantó", ha apuntat, fent una crida a aparcar completament el debat.

Crítiques al paper de la CCCC

Un cop les tres entitats han donat per finalitzada la polèmica, els presidents han criticat el paper que la Coordinadora ha adoptat des que van esclatar les divergències per la gestió dels drets televisius, ara fa quatre mesos. Joan Badell, dels Castellers de Vilafranca, ha retret a l'ens que hagi "instigat" campanyes contra les tres colles a través de les xarxes socials, ja que considera que hagués hagut d'exercir com a "àrbitre" davant la diversitat d'opinions. "Som les colles qui paguem la Coordinadora, i en aquest cas la Coordinadora no ha estat al servei de les colles", ha etzibat.

Al mateix temps, els tres presidents s'han mostrat especialment crítics amb el comunicat que aquest dijous al vespre va emetre la Colla Jove Xiquets de Tarragona, anunciant que Jordi Grau abandonava la presidència de la CCCC per tot l'afer dels drets. Al text, els liles retreien a Verds, Vella i Minyons la seva actitud durant les negociacions i els acusaven de moure's per "altres interessos". Aquest divendres, els presidents de les colles díscoles han assegurat que totes les acusacions són "mentida" i el president dels vilafranquins, Joan Badell, ha criticat que "s'hi barregin coses molt desagradables que no estan relacionades amb els drets televisius".