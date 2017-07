El Centre Cultural de Sant Sadurní s'obre al públic per primera vegada

Aquest dissabte al migdia el nou Centre Cultural ha obert les seves portes per primera vegada amb una visita institucional al remodelat edifici de les “Escuelas Públicas” de la plaça Nova. L’alcaldessa de Sant Sadurní, Maria Rosell i una representació del consistori han visitat la instal·lació acompanyats pel conseller de Cultura, Lluís Puig i Gordi, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, així com diversos alcaldes i autoritats de la comarca.

Un centenar de veïns i veïnes també han participat d’aquesta visita per veure l’interior del flamant equipament que a partir del setembre serà la seu de la nova biblioteca municipal. Durant l’estiu s’instal·larà tot el mobiliari i documents, així com tot l’equipament informàtic per tal que el servei pugui reprendre l’activitat amb l’inici del curs escolar.

“Volem que aquest nou espai sigui viu i actiu i el gaudeixin totes les famílies i veïns i veïnes de la vila. Al setembre ja es posarà en marxa la biblioteca, més endavant l’Arxiu municipal i també traslladarem aquí l’Escola d’Adults. Les portes del Centre Cultural són obertes perquè gaudim tots d’aquesta gran instal·lació”, ha assegurat l’alcaldessa Maria Rosell durant la seva intervenció.

Lluís Puig i Gordi s’ha mostrat molt agraït per poder participar en una estrena “d’un nou equipament cultural com aquest en els meus primers dies en el càrrec. És un regal. El país es construeix sobre els seus llibres”. Per la seva banda, Mercè Conesa ha posat en valor la tasca de la Diputació, “donant suport a tots els municipis de la demarcació per millorar la qualitat de vida de la població, els serveis i els equipaments públics. L’equip de biblioteques de la Diputació està al vostre servei per donar-vos suport en tots els projectes que vulgueu impulsar”.

El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Josep Maria Ribas, també ha tingut paraules d’agraïment a tots els tècnics i personal implicat en el projecte, així com el suport de les administracions que “durant aquests anys han treballat intensament perquè el Centre Cultural fos una realitat. La cultura és llibertat i el Centre Cultural serà una fàbrica de llibertat”.

Abans de la visita l’Ajuntament ha ofert una recepció institucional al conseller de Cultura, que ha signat el llibre d’honor, i l’ha obsequiat amb una ampolla de cava i un estoig personalitzats per l’artista sadurninenc Francesc Guilera.