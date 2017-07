Mercè Conesa inaugura el Centre d'Interpretació de l'Aigua de Torrelavit

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, va inaugurar ahir el Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit, un espai per la dinamització turística i comercial d’aquesta població de l’Alt Penedès en el que s’explica la seva vinculació amb el desenvolupament de la indústria paperera gràcies a l’aigua del riu de Bitlles. Conesa va compartir l’acte d’inauguració amb el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, i l’alcalde, Ramon Riera.

El Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit explica tres elements essencials vinculats amb la població com són el riu, l’aigua i el camí del riu, que expliquen com el riu de Bitlles va esdevenir l’eix per a diversos assentaments urbans, el subministrament de l’aigua i els seus usos, amb fonts, safareigs, pous, canals i rescloses, així com l’assentament de la indústria paperera amb la construcció de dotze molins entre els segles XVII i XX.

Gràcies a l’aprofitament de l’aigua per aquests molins, Torrelavit va esdevenir un important centre industrial paperer que va ajudar, juntament amb una fàbrica de teixits, a superar m´s bé que altres municipis del Penedès, la crisi provocada per la fil·loxera, que hi va arribar el 1888.

En l’acte d’inauguració, que va comptar com amfitrió i mestre de cerimònies l’actor i presentador televisiu, Quim Masferrer, la presidenta Mercè Conesa va ressaltar la iniciativa d’una població com Torrelavit, de poc més de 1.400 habitants, de comptar amb un espai cultural d’aquestes característiques. En aquesta línia, Conesa va dir que des de la Diputació donem suport a iniciatives dels municipis petits perquè són font de promoció turística i d’activitat econòmica per a la població.

Mercè Conesa també va ressaltar que aquest «un equipament modern i pedagògic en el qual podem aprendre moltes coses de la població, però especialment l’estructura d’aquest territori del Penedès a partir de les seves activitats industrials i també vitivinícoles i enològiques».

El centre d’interpretació de l’Aigua (CdIAT) funciona des de l’octubre de l’any passat i està ubicat a les dependències contigües a l’ajuntament. La museització d’aquest espai ha tingut un cost de 400.000 euros que s’han cobert a partir de fons europeus Feder i amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, amb una aportació de 370.000 euros.