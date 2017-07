Els Castellers de Vilafranca porten tres castells de màxima dificultat a Mataró

Els Capgrossos de Mataró han completat la millor actuació de la seva història, justament en la Diada de Les Santes, la seva festa major. La fita és doble perquè mai fins ara els Capgrossos havien pogut descarregar cap gamma extra a la plaça de Santa Anna i aquest diumenge n'han descarregat dos, la torre de nou amb folre i manilles i el cinc de nou amb folre. La històrica actuació dels blaus s'ha completat amb el tres de nou amb folre i un pilar de sis. La millor actuació de la jornada l'han fet els Castellers de Vilafranca, amb tres gamma extra: el quatre de nou amb agulla, la torre de nou amb folre i manilles i un espectacular tres de vuit aixecat per sota, tots ells descarregats. En la ronda de pilars han carregat el pilar de set amb folre. Els Minyons de Terrassa han descarregat sense complicacions la 'tripleta màgica'.

Els Capgrossos han trencat el seu sostre casteller. Tot i no haver-ho fet mai fins ara, els de la camisa blava es plantejaven el repte d'intentar descarregar dos gamma extra en una mateixa diada castellera, amb l'afegit que a la seva ciutat mai fins ara havien aconseguit descarregar-ne cap. De fet, els Capgrossos només comptaven al seu currículum amb un gamma extra descarregat, la torre de nou amb folre i manilles que havien assolit dues vegades a la Diada de Tots Sants de Vilafranca i un cop al Concurs de Castells.

La primera ronda de les Santes, amb un tres de nou amb folre impol·lut feia augurar una gran diada, i així ha estat. En segona ronda, els Capgrossos s'han tret l'espina de la torre de nou i, per primera vegada l'han descarregat a casa a ritme de Bequetero –el pasdoble himne de la festa major de Mataró. El següent repte era fer la millor actuació de la història de la colla, de la ma del cinc de nou amb folre.

En tercera ronda l'han provat, però tot i que pujava molt quiet i semblava que almenys el podrien carregar han facilitat, finalment han decidit deixar-ho en intent i l'han desmuntat. Els de Mataró no hi ha renunciat i en la ronda de repetició l'han tornat a plantejar. El cinc de nou ha tornat a pujar ben parat, sense batzegades i absolutament controlat fins a la descarregada, desfermant l'eufòria a plaça.

Tres gamma extra dels verds

A més del gran paper de la colla local, la Diada de Les Santes ha comptat, un cop més, amb una excel·lent actuació dels Castellers de Vilafranca, que han descarregat tres gamma extra. Els verds han hagut de defensar en primera ronda el quatre de nou amb agulla, que ha pujat molt tremolós i ha estat a punt de cedir en la sortida dels dosos. Tot i això l'estructura ha aguantat i l'han defensat fins a tenir-lo descarregat.

Els verds han descarregat en segona ronda la torre de nou amb folre i manilles i han posat la cirereta a l'actuació amb un espectacular tres de vuit aixecat per sota. El primer intent del tres de vuit ha fet llenya quan eren a punt de coronar-lo i a la repetició l'han pogut descarregar després de defensar-lo de manera èpica durant la carregada.

Tripleta màgica de Minyons

Per la seva banda, els Minyons de Terrassa han renunciat per primer cop en molts anys als gamma extra per la festa major de Les Santes. Després d'haver actuat dissabte a Sant Cugat del Vallès, els egarencs han completat la 'tripleta màgica' a Mataró. Han descarregat amb comoditat el tres de nou amb folre, el quatre de nou amb folre i el cinc de vuit, tancant l'actuació amb el pilar de sis, també descarregat.