Els jocs prenen el Claustre de Sant Francesc durant 24 hores

La cridòria i les rialles fruit de l'emoció, de la victòria d'una partida guanyada o la decepció d'un moviment erroni a l'últim moment; Aquest ha estat l'ambient viscut al Claustre de Sant Francesc al llarg de 24 hores seguides. Des de les deu del matí de dissabte fins a les deu del matí del diumenge un seguit de taules s'han aglutinat al pati del claustre i una pila de jocs de taula a l'entrada convidava a tot aquell qui assistís a arreplegar-se al voltant d'una taula i començar la partida.

Gent de totes les edats ja estat benvinguda a l'acte, ja que els jocs han estat de molts tipus diferents. A més, al com afirma la mateixa organització, no només han estat benvinguts aquells qui ja són experts en jocs de taula i volen conèixer d'altres jugadors, sinó també aquells qui no en sabessin gaire del tema i els interessés fer una partida amb altres jugadors.

L'activitat ha estat organitzada per l'associació ADALT amb la col·laboració del club "La Ludoteca del Penedès". A més és part de la programació estiuenca del servei de Joventut de l'Ajuntament de Vilafranca, ja que es troba dins l'anomenat Jovestiu OFF.

Lluny de ser únicament una activitat lúdica, la solidaritat també ha jugat un paper a l'acte, ja que s'ha animat des de l'organització a fer una recaptació d'aliments pel Rebost Solidari de Vilafranca. Ha estat un gest voluntari, ja que l'activitat era gratuïta, però també ha estat una manera de fer un acte de solidaritat per part dels assistents.