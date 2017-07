El Tingladu reuneix 25.000 persones en una desena edició "irrepetible"

GALERIA D'IMATGES

La desena edició del Tingladu ha reunit prop de 25.000 persones al llarg dels quatre dies que el festival s'ha instal•lat al Parc de Baix-a-Mar de Vilanova, segons les dades facilitades pels organitzadors. L'entitat Can Pistraus, impulsora de l'esdeveniment, ha assegurat aquest dimarts que l'edició d'enguany ha estat "irrepetible", tant pel volum de públic, com per la qualitat del cartell i els 200 voluntaris que s'han mobilitzat. "Volíem un 10è Tingladu molt important i estem satisfets perquè ho hem aconseguit amb l'esforç de molta gent, tant de l'associació com de fora", ha subratllat el president de Can Pistraus, Oriol Cruells. Del conjunt de la programació, els organitzadors destaquen l'impuls que ha viscut la jornada inaugural del dijous, tradicionalment molt més fluixa en afluència de públic.

Aquest cop, la programació del primer dia del festival es va basar en espectacles, encapçalats pels xous de Leo Bassi i de Guillem Albà i la Marabunta, fet que va aconseguir reunir un elevat nombre d'assistents de caire familiar. Precisament, Can Pistraus celebra que el públic que s'ha acostat aquest any al Tingladu ha estat especialment intergeneracional.

Pel que fa a la resta del festival, des de divendres fins diumenge, el Tingladu va superar totes les expectatives, omplint de gom a gom tot el recinte de Baix-a-Mar. Manel, Talco i Mala Rodríguez han estat els caps de cartell d'una programació que ha comptat amb artistes com Tomeu Penya, Adrià Puntí, Joana Serrat, Zoo i Oques Grasses. L'organització ha recordat que la tempesta de diumenge va inquietar la celebració de la darrera jornada, però finalment tant sols va ser necessari endarrerir l'hora d'inici dels concerts.