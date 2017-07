L’acollida de les persones refugiades, tema de la Festa Major Alternativa i Popular de Vilanova i la Geltrú

Sota el lema “Cap persona és il·legal”, la fallida de la política d’acollida i refugi de la Unió Europea i la crisi humanitària del Mediterrani centraran la Festa Major Alternativa i Popular de Vilanova i la Geltrú 2017. Aquest programa d’actes vol ser una expressió de solidaritat amb les persones que pateixen el trànsit per vies insegures per fugir de la guerra i la pobresa, i pretén aprofitar els dies de celebracions populars com un enclavament més per a la presa de consciència i la transformació social.



Així, aquest 2017, i amb la col·laboració d’Stop Mare Mortum Garraf i Unitat contra el Feixisme i el Racisme, la Festa incidirà en la necessitat de millorar les vies de salvaguarda de persones que fugen dels seus països i les mesures per a acollir-les i possibilitar-los una vida digna. Per a analitzar des de diverses perspectives la realitat de les persones refugiades i la xenofòbia institucional que pateixen en països en trànsit i un cop arribades a la Unió Europea, hem preparat una xerrada per al dimecres 2 d’agost que comptarà amb la participació de persones refugiades i organitzacions en el seu suport. Sota el títol “Vies legals i segures. Acollida digna”, aquest acte pro refugiades convida al diàleg a Feras Al Malat (refugiat sirià), Sadio Marega (de l’Associació Jappo Teranga de Vilanova) i a representants del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, del Tribunal Permanent dels Pobles i d’Stop Mare Mortum Garraf. L’acte pretén oferir claus interpretatives i humanes per comprendre el fenomen de les persones que decideixen migrar i requereixen asil, així com les mancances de les polítiques europees i la necessitat de la pressió social. L’acte tindrà lloc a la plaça de les Casernes.



Després de la xerrada, l’entitat de manters “Tras los Fogones” prepararà un sopar popular al que tothom pot inscriure’s a la barra de l’Ateneu Vilanoví fins el mateix 2 d’agost. L’àpat té un cost 8 euros o 10 per als qui vulguin fer contribució solidària, i inclourà opció vegetariana. Després del sopar, acollirem el concert del jove duet de folk i pop vilanoví Maboo, format pel guitarrista Marc Bonvehí i la cantant Marta Borràs. Finalment, la festa l’animarà l’imprescindible DJ Aixeta.



A banda, la Festa Major Alternativa s’iniciarà amb la tradicional penjada d’estelades el divendres 27 de juliol a la nit, i amb una festa el dissabte 5 d’agost a la plaça de les Casernes amb destacats dj’s de Vilanova: les imparables PD Sälem, la sound system Urtica Sound i el compromès DJ Sendo.



Part dels beneficis obtinguts en les activitats de la festa es dedicaran a les organitzacions que treballen per a una acollida digna de les persones refugiades. Totes les activitats, a excepció de la penjada d'estelades, es duran a terme a la Plaça de les Casernes de Vilanova i la Geltrú, just davant l’Ateneu Vilanoví.