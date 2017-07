Els balls irlandesos i els mallorquins protagonitzen la 38a Nit de Dansa de Vilanova

Els aires de ses illes arriben enguany a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. El Grup de Dansa ha preparat una actuació amb danses i vestits mallorquins que es podran veure el pròxim dissabte 29 de juliol a les 22.30 h a la plaça de la Vila. Durant l’acte es representaran boleros, fandangos i, com a novetat, balls irlandesos, que aniran a càrrec del grup convidat.

Des de Barcelona, i amb moltes ganes de portar el ritme a l’escenari, aquest dissabte actuarà l’escola de dansa irlandesa Mediterrània. La seva directora, Betlem Burcet, va ser la primera catalana a obtenir una titulació específica per impartir aquest tipus de dansa. Al llarg de la seva trajectòria ha actuat en espectacles de Carlos Núñez i el 2013 va quedar tercera en el ‘World ID Championships’, els mundials de dansa irlandesa. Dissabte, els seus alumnes vindran a Vilanova i la Geltrú per oferir una mostra d’aquests balls tradicionals que destaquen per la seva agilitat en el moviment de peus i cames.

D'altra banda, en la 38a Nit de Dansa també es podran veure balls catalans a càrrec del Grup de Veterans. Aquest encetarà la nit amb un repertori de danses senyorials com la Trencadansa. El conjunt, que actualment forma part de l’entitat, es va formar a finals del 2015 durant la celebració del 75è aniversari. Tots ells són exballadors que van participar en la passada Nit de Dansa i que enguany s'han unit de forma definitiva al grup per enriquir la divulgació dels balls dels països catalans.

Per acabar, la tercera actuació de la nit serà la del cos jove del Grup de Dansa, que estrenarà el seu nou repertori mallorquí. Amb la voluntat de seguir innovant ha preparat una sèrie de jotes, fandangos i boleros que aniran acompanyats del seu vestuari tradicional.

En aquest cas, el patronista Pere Arenas ha col·laborat un cop més amb l’entitat tot elaborant uns vestits ben vistosos en els quals destaquen els pantalons bombatxos dels nois i les faldilles llargues de les noies. Aquestes, a més, porten al cap una peça molt característica que es diu “rebosillo”.

L’acte finalitzarà amb unes jotes ben animades i amb les ja tradicionals Danses de Vilanova. Per aquest últim ball es convidarà a participar a tot el públic.