L’Associació Ginesta serà l’entitat beneficiària del 0,7% de la Festa Major solidària de Vilafranca

Els Administradors de la Festa Major, Maria Bassegoda, Gemma Bertran, Max Margalef, Jordi Milà i Andreu Retamal, i el director de l’oficina Store Vilafranca, Jordi Sabe, han presentat aquest dimarts en roda de premsa la nova participació de l’Obra Social “la Caixa” a la Festa Major de Vilafranca 2017. CaixaBank, a través de l’Obra Social “la Caixa”, col·labora amb 10.000€ per la Festa Major 2017. A més, per 5è any consecutiu, recolza la iniciativa solidària proposada pels Administradors, comprometent-se a entregar el 0,7% dels donatius privats que generi la festa a una entitat social de la vila, enguany l’Associació Ginesta.

L’Associació Ginesta és un grup d’autoajuda per a dones amb càncer de pit, està formada per un grup de persones, moltes d’elles dones, que han patit un càncer de mama, així com familiars o altres simpatitzants sensibilitzats pel tema. El grup fou creat l’any 1999 i forma part de la Federació Espanyola de Càncer de Mama FECMA. Ginesta va sorgir amb la idea d’ajudar les dones que estan vivint el procés d’adaptació a la vida diària, desprès que se’ls ha diagnosticat un càncer de mama. Compten amb la col·laboració de la Psicòloga Rocío Rico, que fa teràpia personalitzada o en grup, així com tallers sobre temes específics, per intentar resoldre els problemes que van sorgint amb la malaltia. El seu propòsit és aconseguir una bona qualitat de vida per a tothom i sensibilitzar a les dones per que tinguin coneixement del seu cos, facin una vida saludable amb una bona alimentació i exercici físic, així com els controls mèdics periòdics, i que participin en les campanyes de detecció precoç acudint a les cites per fer-se les mamografies convenients.

L’associació organitza al llarg de l’any un seguit d’activitats i xerrades sobre temes d’interès que són obertes tothom, com cursos de tècniques de relaxació o d’exercicis de manteniment. CaixaBank posa a disposició de la Festa Major de Vilafranca del Penedès la seva tecnologia de mitjans de pagament (la xarxa de caixers automàtics i la web www.caixabank.es) per tal de facilitar els donatius i donar-los una continuïtat en el temps. Aquests sistemes estan actius les 24 hores dels 365 dies de l’any i incorporen, per aquelles persones que ho desitgin, la possibilitat d’emetre un certificat fiscal i rebre informació de les activitats de la Fundació.

Festa Major integradora, inclusiva i cohesionada

Els Administradors de la Festa major continuen impulsant el nou concepte de Festa Major, fent una festa més integradora, inclusiva i cohesionada. Aquest any 2017 s’estrena el Festival Gloriós, el qual recollirà tota l'activitat musical entre els dies 27 d'agost i 2 de setembre, en un cartell amb propostes per a tots els públics i estils. En el marc d’aquest festival es vinculen tres campanyes de sensibilització ciutadana en temes de reducció de residus plàstics, contra les agressions sexistes i de prevenció de riscos de consum. Aquestes dues últimes campanyes es desenvolupen conjuntament amb les regidories d’igualtat i joventut de l’Ajuntament de Vilafranca. D’altra banda, algunes de les activitats d’inclusió i sensibilització de les persones amb capacitats especials que estan en marxa en els darrers anys són:

- La campanya Apadrina un tro, que consisteix en apadrinar un dels 1.000 trons de la tronada d’inici de festa, a canvi d’un clauer o imant en forma de tro, elaborat pels alumnes del Centre Ocupacional de la Fundació Espiga.

- La campanya de Domassos, en la que usuaris de Mas Albornà fabricaran domassos de color bordeus per engalanar balcons de la vila.

- Coincidint amb la Capta, un grup de grallers, juntament amb la imatge petita de Sant Fèlix, faran un recorregut per les llars d’avis de la Vila.

- A la processó del 31 els voluntaris del Rotary Club recullen i acompanyen 120 avis de residències de la població, perquè gaudeixin de la processó en primera fila. Aquesta activitat i el Concert de Banda compten també amb la col·laboració de la Creu Roja, qui contacta amb les residències, elabora les rutes de recollida i fa el servei d’acompanyament als avis durant totes dues activitats.