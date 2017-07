La producció catalana 'Inside' irromp als cinemes

CARTELLERA DE CINEMA

La producció catalana ‘Inside’, dirigida per Miguel Àngel Vivas, arriba aquest divendres als cinemes després d'inaugurar la 49a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges. La cinta se centra en el periple de la Sarah (Rachel Nichols), una jove embarassada assetjada per una desconeguda que li vol prendre el nadó. La cinta 'Spider-Man: Homecoming' també irromp aquesta setmana a la gran pantalla, centrada en el retorn a casa de Peter (Tom Holland) després de l'experiència amb Els Venjadors a Capità Amèrica: Civil War. La cartellera de la setmana també porta el quart lliurament de la saga literària de Greg, 'Diario de Greg: Carretera y manta', i 'El invierno', la cinta argentina dirigida per Emiliano Torres que va rebre el Premi Especial del Jurat a Sant Sebastià l'any passat.

'Inside'

El 'thriller' 'Inside', una producció catalana dirigida per Miguel Àngel Vivas, és un ‘remake’ de la pel·lícula ‘A l’interieur’, d’Alexandre Bustillo i Julien Maury, que ja va impactar el públic del festival de Sitges l’any 2007. El director de la cinta, però, va remarcar en la inauguració del certamen català que es tracta d’una versió amb estil propi, “totalment aliena” a l’original

La cinta se centra en el periple de la Sarah (Rachel Nichols), una jove embarassada assetjada per una desconeguda que li vol prendre el nadó i l'estructura narrativa és similar a un part, "on cada seqüència sigui una contracció", segons va explicar el director. En noranta minuts s'aborda la història de Sarah, que pateix un accident de trànsit amb el seu marit just quan tornen d’una visita mèdica per fer el seguiment del seu embaràs. El seu marit mor i ella pateix una pèrdua parcial d’oïda. Malgrat tot, procura reconstruir la seva vida. Quan surt de comptes, però, a l’espera que arribi el dia de donar a llum, una desconeguda (Laura Harring) irromp a casa seva amb l’únic objectiu d’arrabassar-li la criatura.

L’arribada d’aquest personatge desencadena una lluita constant per evitar perdre el nadó. Amb guió de Jaume Balagueró i Manu Díez, ‘Inside’ aprofundeix en l’angoixa de la protagonista, en una història plena de sang i suspens.

'Diario de Greg: Carretera y manta'

Quart lliurament de la saga literària d''El diari de Greg'. En aquesta ocasió, el protagonista convenç la família per fer un viatge amb motiu dels 90è aniversari de la seva àvia. En realitat, el que busca és participar en una convenció de videojocs, però les coses no surten com havia previst.

'El invierno'

Cinta argentina dirigida per Emiliano Torres que va rebre el Premi Especial del Jurat a Sant Sebastià. La pel·lícula narra la vida d'un vell capatàs d'un establiment de la Patagònia que és acomiadat de la feina. Un peó més jove ocupa el seu lloc, una circumstància que no serà senzilla per cap dels dos. El paisatge es cobreix de neu i vent i la vida sembla aïllar-se i tothom haurà de trobar la manera de resistir fins al següent hivern.

'Spider-Man: Homecoming'

Peter Parker (Tom Holland) és un adolescent que estudia a una escola de secundària enmig dels problemes típics d'un jove de la seva edat. El seu dia a dia, però, no és del tot normal, ja que Peter amaga una identitat secreta, la d'Spiderman. Així, compagina la seva vida a l'institut amb la tasca de superheroi sense ser descobert.

Emocionat després d'haver lluitat amb Els Venjadors, Peter tornarà a la rutina a costat de la seva tieta May (Marisa Tomei), una adaptació que no serà tan senzilla com semblava. Per sort, comptarà amb l'ajuda de Tony Stark (Robert Downey Jr.), el seu amic i mentor, mentre intenta mantenir una vida normal. Les coses canviaran quan apareixerà un nou enemic conegut com El Voltó (Michael Keaton), que amenaçarà Peter i tot el seu entorn.

'50 primaveras'

Comèdia francesa protagonitzada per Aurore (Agnès Jaoui), una dona de 50 anys, separada i que acaba de perdre la feina. Un dia rep la notícia que serà àvia i sembla que la seva vida s'estanca fins que es retroba amb l'amor de la seva joventut. La trobada produeix un canvi en l'Aurore que es nega a admetre però que podria ser l'ocasió perfecta per començar una nova vida.

'Tanna'

Drama romàntic situat a una illa del Pacífic Sud que narra la història d'una jove obligada a casar-se amb un guerrer d'una altra tribu però enamorada de Dain, net del cap del poblat. Sorgeix entre ells un amor prohibit i davant la impossibilitat d'estar junts, decideixen escapar-se. Serà llavors quan s'iniciarà una cursa contrarellotge per escapar-se de la tribu i dels guerrers enemics que intentaran acabar amb les seves vides.

'Ligones'

'Ligones' és una comèdia espanyola que explica la història de Javier, un perruquer i maquillador de 32 anys que s'ha passat la seva infància envoltat de desenes de dones. Durant els anys de convivència amb el sexe femení ha desenvolupat una manera d'entendre les dones que fa que les pugui seduir a qualsevol lloc.