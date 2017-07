‘Olerdulae. Els Contes del Penedès’ de Bienve Moya es presenta el proper dimarts a Vilanova

La presentació de la darrera publicació de Bienve Moya, ‘Olerdulae. Els Contes del Penedès, de mar a terra endins’ (El Cep i la Nansa, 2017) anirà a càrrec del propi autor, l’editor Francesc Mestres, Sixte Moral i dos actors vilanovins, Carmes Jariot i Jordi Pèrez, que llegiran alguns dels relats.

Podríem imaginar una societat sense els seus contes i llegendes? “Sí, si no fos una societat”, apunta i riu en Bienve Moya. Desenvolupa, desenvolupa... “La societat és creadora i creativa. Com més culte, més recull la seva història i la seva història mítica. Cada dues o tres generacions, a més, es renoven velles històries per noves, sense deixar de ser la història del mateix poble”. El darrer treball de Bienve Moya, és un recull de relats, de contes, com ell mateix prefereix descriure, en un viatge pel Gran Penedès, de mar a terra endins, on el veritable protagonisme de cada història podria ser el llegat en el seu conjunt.

El Penedès és terra rica en llegendes. El farwest de la Catalunya Vella, explica en Bienve Moya, “la frontera on més empremta hi va deixar el món andalusí, i on arribaven aventurers del nord d’Europa a prendre les terres en nom del Compte de Barcelona.” I així, cada topònim, cada indret i cada racó, des de les muntanyes fins a la mar, ha sobreviscut amb la seva pròpia llegenda. La flora, la fauna i una particular geografia humana, de pirates, herois, fades, esperits i monstres, “entre d’altres numens”, han forjat un costumari de llegendes. Contes que han sobreviscut a diverses generacions i arriben ara a les nostres mans, a través d’un relat intel·ligent, sorprenent, acurat i ordenat en diferents aspectes temàtics. És un compendi de 47 contes, en tretze apartats, a través dels quals, diferents poblacions, des del Pla del Penedès a Vilanova i la Geltrú, de Calafell a la Llacuna, enriqueixen una societat que sovint ha disfressat el passat, en la seva toponímia, al menys, per evitar episodis que el seu present (per sort, ara ja és passat) no podia resistir.

Bienve Moya, folklorista i activista cultural, s’ha permès recórrer pobles, reproduir relats i redescobrir llegendes de la seva pròpia biblioteca, per apropar-nos aquest recull de contes, que, en paraules d’Albert Tubau, President de l’Institut d’Estudis Penedesencs i prologuista del llibre, “més enllà de l’esforç de recerca i de la qualitat i valor dels continguts, em resulta molt atractiva l’estètica del relat. Una prosa de bon llegir que festeja la lírica i n’accentua el resultat final”.

De com va fer-se el món, de la mar i dels camins, de pescadors i dones d’aigua, de bruixes i bubotes... a partir de fonts orals i escrites, el llibre recorre tradició i folklore, llegat i llegendes, per constatar una gran certesa: la riquesa cultural d’unes terres que esdevenen protagonistes de la història que apleguen.

El proper dimarts 1 d’agost, a les set de la tarda, a La Sala de Vilanova i la Geltrú, l’autor presentarà ’Olerdulae. Contes del Penedès’, envoltat d’amics. “Sí, m’agrada estar ben envoltat i és part de la meva vida estar envoltat, al carrer, conversant... “. Sixte Moral i Francesc Mestres presentaran el llibre i es podrà escoltar algun dels contes, a través de les lectures de Carmes Jariot i Jordi Pèrez, d’una selecció del propi autor.