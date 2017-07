L'actriu Susan Sarandon rebrà el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sitges

L'actriu i productora de cinema nord-americana Susan Sarandon rebrà el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sitges 2017. La "gran dama" del cinema fantàstic serà reconeguda amb un dels premis honorífics per la seva "extensa" filmografia "plena" de títols "memorables", segons ha destacat l'organització. La cinquantena edició del festival lliurarà un premi 'Màquina del Temps' al també actor i productor Santiago Segura, en reconeixement a la seva trajectòria i es premiarà al director William Friedkin amb el Gran Premi Honorífic. La programació del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya inclou l'últim film de Yorgos Lanthimos, comptarà amb el retorn de Jaume Balagueró amb 'Musa' i estrenarà l'adaptació de la novel·la d'Albert Sánchez Piñol, 'La Pell Freda'.

Després del seu pas per Cannes, Sitges projectarà un dels films més esperats de l'edició d'aquest any, 'The Killing of a Sacred Deer'. La nova proposta del realitzador grec Yorgos Lanthimos és un dels plats forts de la Secció Oficial Fantàstic. Es tracta d'un "pertorbador" thriller psicològic amb un repartiment encapçalat per Colin Farrell i Nicole Kidman.

El cinema asiàtic destacarà amb el debut de Cho Sun-ho amb el thriller coreà 'A Day', l'últim film de Takashi Miike 'Blade of the Immortal' i 'Before We Vanish' del director japonès Kiyoshi Kurosawa.

De la secció oficial de Cannes arribarà 'Jupiter's Moon', un drama fantàstic hongarès de Kornél Munduczó i del Festival de Tribeca es podrà veure 'My Friend Dahmer' i 'The Endless'. Ana Lily Amirpour presentarà 'The Bad Batch', gran premi del jurat a Venècia 2016.

La producció mexicana 'El Habitante' dirigida per Guillermo Amoedo i produïda per Nicolás López serà a la Secció Oficial en première mundial. També a la mateixa secció es projectarà el film d'acció 'Bushwick', de Jonathan Milott i Cary Murnion. Completaran aquesta secció les comèdies de terror 'Tragedy Girls', 'As boas maneiras' i el documental '78/52'. Aquest darrer treball és una peça d'Alexandre O.Philippe, que serà a la Secció Oficial Fantàstic, que analitza l'escena de la dutxa de 'Psicosi' d'Alfred Hitchcook.



Una secció oficial amb to "trencador"

El festival mostrarà exemples de cinema espanyol "diferent" i "autoral" amb treballs com 'Maus' de Gerardo Herrero i 'Dhogs' d'Andrés Goteria. Segons han explicat en roda de premsa, la Secció Oficial tindrà un to "molt trencador" amb produccions com 'November' i 'Salyut-7'. D'altra banda, el Sitges Clàssics farà reviure 'Terminator 2: El juicio final', 25 anys després amb una nova versió en 3D.

A la secció dedicada al thriller es presentaran 'La villana', 'Wind River', 'A Prayer Before Dawn', 'Jalibreak', 'Mon garçon' i 'Le serpent aux mille coupures'. Pel que fa a Panorama Fantàstic, la secció projectarà 'mon mon mon Monsters!, 'Replace', 'Still/Born' i 'The Heretics'.

Com a propostes més emergents i experimentals, la programació inclou 'Boys in the trees', 'A Gentle Creature', 'Dawson City: Frozen Time' o 'Arder'. En el terreny de l'animació, es comptarà amb el guanyador del premi al millor llargmetratge del Festival d'Annecy, Masaaki Yuasa, amb 'Lu Over the Wall'.



Aposta pel talent català

El director del festival, Àngel Sala, ha reiterat el compromís del certamen amb la producció de cinema català i ha posat d'exemple l'estrena a Sitges de 'Musa' de Jaume Balagueró, 'La Pell Freda' de Xavier Gens a partir de l'obra d'Albert Sanchez Piñol, a més del llargmetratge 'Matar a Dios' de Caye Casas i Albert Pintó.

Preguntat pels periodistes, Sala ha dit que la resolució del Tribunal Constitucional que tomba la taxa de l'audiovisual català "és una mala notícia" perquè per un sector "desemparat" era "una bona idea". El director del festival ha dit que és "un error" tot i que respecten la decisió judicial.



Estrena de la segona temporada d''Stranger Things'

El festival estrenarà la segona temporada d'Stranger Things' amb un esdeveniment especial en col·laboració amb Netflix. La sèrie dirigida pels germans Duffer s'ha convertit en un autèntic "fenomen" de fans arreu del món.

Paral·lelament, una de les sensacions de Cannes 2017, el film 'Okja' de Bong Joon-ho, també es projectarà en pantalla gran.

Paral·lelament, coincidint amb els 50 anys, l'Étrange Festival de París acollirà un focus de cinema fantàstic català a la seva 23a edició, entre el 8 i el 10 de setembre. Precisament, Jaume Balagueró farà selecció de les cintes que es projectaran, dos títols clàssics i diversos curtmetratges del gènere.

En aquesta 50a edició torna el Sitges Campus, l'espai en col·laboració amb les universitats i escoles de cinema catalanes. Durant el festival s'organitzarà el curs 'Dràcula i el vampirisme en el cinema fantàstic', dirigit pel professor de la Universitat de Barcelona, Jordi Ojeda, i pel director del festival Àngel Sala. En aquest curs s'analitzarà el mite de Dràcula en el cinema, es destacaran les pel·lícules de culte més significatives i es farà un repàs als vampirs del cinema asiàtic i a les noves tendències en els últims anys.