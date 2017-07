Àlex Pereira: El filó de joves talents vilanovins no s’esgota

Vilanova i la Geltrú és un camp abonat pel talent interpretatiu. Seria ara de farciment anomenar la llarga llista d’artistes que han reeixit en la seva carrera teatral, televisiva o cinematogràfica, perquè hi ha de tot. La darrera gran promesa vilanovina es diu Àlex Pereira, un jove de 24 anys que està a punt d’acabar el grau a l’Institut del Teatre i que dimarts estrena el seu segon espectacle en solitari al Círcol Catòlic.

És pot dir que a ‘Caps’, Pereira junta dues passions: la interpretativa i els castells. Ell prefereix definir-la com una obra d’un sol actor abans anomenar-la monòleg. Es tracta d’un seguit de gags al voltant de diferents situacions tòpiques del món casteller, amb un fil argumental sobre un programa televisiu de màxima audiència que repassa els seus millors moments. Una obra que interpreta i codirigeix amb Joana Rosselló.

Dimecres passat, just acabar l’assaig dels Bordegassos de Vilanova, al pati del seu local Àlex Pereira va fer un tast, un tràiler en directe, d’aquest nou espectacle. El pati ple de gom a gom, com no podia ser d’una altra manera, i completament entregat a les imitacions, gairebé a la carta que Pereira anava fent de diferents membres de la colla, no només va servir de prova de l’espectacle sinó que va ser una bona mostra de les dots d’aquest actor vilanoví.

Fa dos anys, també al Círcol Catòlic, va presentar una paròdia en solitari al voltant del Mobile World Congress de Barcelona. Després ha participat en alguns espectacles de companyies barcelonines i ha col·laborat fent imitacions a programes de Catalunya Ràdio. “Mica en mica he anat tirant cap a la imitació i creant personatges, crec que és el que se’m dona millor”, confessa Pereira.

Després de l’estrena a Vilanova, dimarts 1 d’agost, al Círcol Catòlic, a dos quarts de nou del vespre, és portar l’espectacle a totes les places castelleres. Una original gira que aportarà sentit de l’humor al món casteller que bona falta li fa.