Es presenta l’estampa de sant Fèlix, que enguany dóna tres punts de vista del sant

Els Administradors de la festa major de Vilafranca del Penedès han presentat l’estampa de sant Fèlix d’aquest 2017, obra de Mariona Rios. L’artista vilafranquina ha optat per una composició amb tècnica digital que mostra el patró de la festa major de Vilafranca amb tres visions diferenciades, “ja que durant els seguicis de la festa major, acostumem a veure’l des de diferents punts de vista”.

L’autora afegeix que d’alguna manera, “també s’ha volgut representar en les seves diferents facetes: la religiosa, la festiva, la ‘familiar’. I plena de colors, tal i com és la nostra festa, enlluernant-nos en cada melodia, cada ball, cada castell, cada concert”.

El resultat és un treball molt acolorit que ofereix un pla de sant Fèlix diferent per a cadascuna de les tres representacions que s’hi poden veure. Mariona Rios valora que “com que el resultat són una colla de píxels, no hi ha una obra original, no hi ha cap obra exclusiva. Això és el que ens dóna la modernitat de l’era digital, la democratització de coses com l’art; accessible per a tothom i l’horitzontalitat de privilegis”