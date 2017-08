Els Falcons de Vilanova es llueixen i vaticinen una gran festa major

GALERIA D'IMATGES

Els Falcons de Vilanova van obrir la seva agenda d'actes de Festa Major amb l'Exhibició d'aquest passat diumenge on van estar acompanyats per la colla de Falcons de Vilafranca. L'acte va començar a les 18h a la Plaça de les Neus amb el cercavila que els va portar fins la Plaça de la Vila, on les dues colles van dur a terme un repertori de les seves millors construccions.

Durant el cercavila es van poder veure figures tant destacades com el Pilar de 5 aixecat per sota dels Falcons de Vilafranca i la Pira de 10, també aixecada per sota, dels vilanovins.

L'entrada a plaça es va fer amb els tradicionals Pilars i Agulles per part de Vilanova i un Pilar de 4 caminat dels de Vilafranca.

Un inici tant espectacular va continuar amb una magnífica actuació per part d’ambdues colles, en una plaça que el públic va omplir de gom a gom.

Els primers en actua van ser els Falcons de Vilafranca, realitzant sobre l'escenari l'Escala de 9 o Capdil 9x10 en nomenclatura vilanovina, Pira 6x6 també anomenada a Vilanova pira de 13, Torreta, Drets de 5 i Pilar de 5 per sota per finalitzar.

A continuació, els de la faixa blava van començar la seva actuació amb la Gran Catedral, figura pròpia de la colla i portada a plaça per terce cop en el que ha estat el seu primer aniversari. Tot i la caiguda d'un pilar de tres, la construcció va lluir per la seva espectacularitat. A continuació es va poder veure el primer Capdil 9x10 de la temporada, dues Pires de 10 simultànies i el Fòcking amb 3 pilars de 3 i 10 puntes, figura aquesta última on participa tota la canalla de la colla. Per acabar, i per primer cop a la historia dels de Vilanova, es van assolir tres Pilars de 4 aixecats per sota simultanis, dos de ells girats.

En definitiva, una jornada on les bones sensacions van ser la característica i on les construccions fetes demostren el creixement que ha experimentat la colla aquesta temporada i conviden a pensar en objectius més ambiciosos de cara a la tardor.