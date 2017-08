Novè sopar de parelles i exparelles d’exadministradors i administradors de la Festa Major

Les parelles i exparelles d’exadministradors i administradors de la Festa Major estan convocades a un sopar de germanor, al 26 d’agost coincidint amb el sopar dels exadministradors. El sopar serà presidit per la peça del bestiari festiu i popular El Kabró, obra de la vilafranquina Dolors Sans. En finalitzar el sopar, es fa un petit recorregut festiu on les noves parelles porten El Kabró amb la banya amb foc.

Les parelles i les exparelles dels administradors de la Festa Major de Vilafranca tenen moltes coses en comú i volen compartir-les en sopar lúdic i festiu. Els organitzadors del sopar, manifesten que el fet de ser o haver estat parella d’un administrador de la Festa Major de Vilafranca és una experiència molt especial, no catalogable, que només pot entendre qui ho viu o ho ha estat. Aquesta realitat, que es repeteix cada any, s’ha viscut de moltes maneres. La condició de la parella de l’administrador mai no ha estat reconeguda i els seus membres han estat denominats de moltes maneres.

Per assistir al sopar i disposar de més informació, cal inscriure’s a la Perfumeria Palau abans del 21 d’agost.