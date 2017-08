La Festa de la Fil·loxera de Sant Sadurní d'Anoia és declarada Festa Popular d’Interès Cultural

El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha declarat la Festa de la Fil·loxera de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) com a Festa Popular d’Interès Cultural, després que el passat mes de novembre fos inscrita al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Són festes tradicions d’interès cultural aquelles celebracions obertes a tothom i repetides en dates prefixades, que continguin manifestacions o elements d’interès cultural de caire festiu i gaudeixin d’una àmplia acceptació popular.

Des de l’Associació Festa de la Fil·loxera es vol reconèixer la feina feta per totes aquelles persones que, des dels inicis, han fet possible, any rere any, la celebració d’aquesta festa arrelada a la Capital del Cava.

La Festa en xifres

Amb el foc i la música com a principals protagonistes, la Festa de la Fil·loxera recorda, cada 7 i 8 de setembre, com a finals del segle XIX els sadurninencs van superar la plaga de la fil·loxera que va arrasar les vinyes del municipi.

L’Associació Festa de la Fil·loxera augmenta, any rere any, el número d’associats que forment part de l’entitat, xifra que actualment està prop dels 1.300. Mostra d’aquesta massa associativa són els 223 nens que participen a la Festa infantil del dia 8 al migdia o les 254 persones que fan possible la Festa de la Fil·loxera que té lloc cada 8 de setembre a la Plaça de l’Església.

2017: any d’aniversaris

L’Associació Festa de la Fil.loxera està acabant de tancar tots els preparatius de l’edició d’aquest any, que estarà marcada pel 25è aniversari de la Festa de la Fil.loxera infantil, el 30è aniversari de l’aparició de les 30 fil.loxeretes i el 15è aniversari de la Fil.loxera dels avis.

La Festa de la Fil·loxera compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, la Diputació de Barcelona, Cargo-Trans Montserrat, Finques Pardas, Deixalles i Transports A. Plazas, caves Recaredo i Coral Transports, a més de la col·laboració d’una setantena d’establiments.