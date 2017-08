La cursa de Sant Fèlix i el vermut solidari, actes previs de la Festa Major de Vilafranca

El matí-migdia de diumenge 27 d’agost tindran lloc dues activitats prèvies a la Festa Major de Vilafranca.

La primera serà la Cursa atlètica de Sant Fèlix, que transcorre pel recorregut tradicional que fa la processó del dia 30 d’agost pel centre de la Vila. La cursa s’iniciarà a les 10h i les inscripcions es podran fer des d’una hora abans de la cursa, a la mateixa plaça de Jaume I, on s’iniciarà. La distància del circuit és d’uns 1.500 metres i hi ha l’opció de fer-la una sola vegada o dues. Es tracta d’una cursa popular organitzada pel Club Esportiu Penedès, el Consell Esportiu de l’Alt Penedès i els Administradors de la Festa Major 2017. El preu de la inscripció serà de 3 euros.



D’altra banda, el mateix diumenge 27, a partir de les 12h, hi haurà a la plaça del Penedès, el vermut solidari amb les persones refugiades, a càrrec dels Dj’s 2Shifted. Aquesta activitat s’organitza amb la col·laboració de l’entitat Casa nostra, casa vostra, la que va néixer per denunciar la situació en què viuen els refugiats així com per pressionar les institucions per garantir una acollida real i efectiva dels immigrants. Sota el lema #volemacollir, treballa per tal de generar una mobilització social, la conscienciació d’una societat més justa i solidària, canviar les polítiques de fronteres de la Unió Europea i vetllar pels drets de les persones refugiades i migrants.