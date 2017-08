Els nous cinemes de Vilanova comencen a publicitar la seva propera obertura a la capital del Garraf. L'empresa es diu Garraf Cinemes i anuncia la posada en marxa de 12 sales de projeccions equipades amb l'última tecnologia per acollir totes els estrenes cinematogràfiques i un aparcament gratuït. De moment, no han anunciat massa més cosa sobre la propera obertura i no donen una data per a la inauguració, ni més detalls del que suposarà aquesta nova etapa a l'antic complex d'oci Vila Lauren. En una publicació a les xarxes socials diuen que "el somni comença a ser una realitat".