Salvador Estalella serà el pregoner de la Festa Major de Cubelles

L’alcaldessa ha rebut en una visita institucional al pregoner de la Festa Major d’aquest any, on Estalella ha realitzat la protocol·lària signatura al llibre d’honor. Després del llançament dels dotze morterets i del repic de campanes de Festa Major, Salvador Estalella i Montaner donarà per iniciada la Festa Major d’enguany amb el pregó.



L’estreta relació amb Cubelles li ve de família, el seu pare havia estat alcalde abans de la Guerra Civil i va ser detingut quan va esclatar el conflicte. Salvador Estalella va estudiar a Cubelles i va exercir diferents oficis quan era jove, va començar a treballar de pagès, feina que mai ha abandonat, va aprendre a fer de barber, va estudiar mecanografia i va fer un curs de càlcul mercantil per correspondència. A més, a tingut sempre inclinació pel teatre. Després de més de tres dècades treballant a la Pirelli de Vilanova, es va jubilar amb 60 anys, però continua fent feines de pagesia.



El pregoner de la Festa Major 2017 destaca l’alegria d’aquesta festa i recorda els nervis que sentia de jove quan s’acostava el moment de buscar parella pel ball. Alhora, guarda un afecte especial per l’ofrena a la Verge, tant pel lligam amb la pagesia com perquè la seva dona, la Roser, va impulsar-ho en els seus inicis.



Estalella no ha deixat de participar activament al poble, actualment, forma part del Grup de Lectura del Casal de Cultura, dels Amics del Castell, és Patró de la Fundació Estapé i forma part del Grup de Teatre.

Aquest 14 d’agost, en Salvador Estalella tornarà als Jardins de Can Travé, on va néixer fa 85 anys, per compartir, amb els qui s’hi acostin, la seva experiència, els seus records i l’alegria pròpia de la Festa Major.